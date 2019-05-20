В’ячеслав Довженко особливо не роздумував, коли погоджувався на роль в комедійному ситкомі «Джованні». Спеціально для STB.UA він розповів, що в герої йому зовсім чуже, а що дуже навіть імпонує! Детальніше читайте в інтерв’ю з актором україномовного серіалу «Джованні».

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Спостерігаючи за знімальним процесом, неможливо було не зауважити, що атмосфера на майданчику просто неймовірна. Актори, вся знімальна група тепло ставились один до одного, що буде, звичайно ж, створювати хорошу атмосферу і в самому кадрі. Глядач зможе оцінити всі принади україномовного ситкому вже сьогодні о 21:00 , а поки дізнаємося більше про головного героя Сергія, якого грає чарівний актор В’ячеслав Довженко.

Розкажіть про свого героя.

Мого героя звуть Сергій. Він – лікар-педіатр.

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У той час, коли вам показали сценарій серіалу «Джованні», яке було перше враження? Чи близький вам персонаж?

Я помітив, що непогано прописані діалоги. І дуже непогано прописані самі характеристики персонажів. Тобто вони яскраві та досить «опуклі», тому що жанр такий. А що найголовніше, вони досить зрозумілі.

Які риси персонажа вам близькі?

Цінність сім’ї для нього дуже важлива. Він розуміє, що необхідно шукати способи зближення із сином, спільні інтереси. Він всіляко, хоча і не завжди вдало, намагається налагодити з ним взаємини. На додачу у нього є молода дівчина – наречена. Сергій весь час намагається поєднати ці два надзвичайно важливі для нього світи. Головний герой цінує свою майбутню дружину, яка хоче створити сім’ю. Разом з цим у нього вже є син, який його потребує. Він намагається все це склеїти в ідеальну формулу. Власне, в цьому він мені дуже близький.

Які риси повністю протилежні вам?

Знаєте, він дуже м’який, скажімо так! Я сам по собі жорсткіший. Хоча, звичайно ж, всі ми маємо і м’які сторони. Чоловіки – ми ж вічні діти. Але, як на мене, він занадто м’який. А так, окрім цього, все добре.

Як налаштовувались на зйомки? Що вас надихало?

Ми мали дуже чудову команду! Просто приголомшлива велика команда – партнери, режисери, гримери, костюмери, абсолютно ВСІ! Ми сюди приїжджали, як додому. Не було притирань, коли людей не знаєш, не розумієш, як же поводитися, – цього не було. З дівчатами-гримерами ми працювали в «Кіборгах», з костюмерами ні, але все одно у нас відразу все зрослося. Кирила Біна я знаю вже сто років. Діму Суржикова… У нас з ним велике минуле. Віра Кобзар, Анна Кузіна… Тобто ми всі один одного знаємо, тому нам було зручно разом, і це створювало якісний, гарний процес.

Були якісь кумедні випадки на зйомках?

Ну, розумієте, ми ж знімали комедію все-таки! Звичайно ж, це такий швидкий жанр і є потішні моменти. Якщо буде фільм про фільм, для цього знайдеться багато матеріалу. Є дуже багато «заплітиків» (від «заплітик язикається». – Прим. ред.), якихось помилок в мізансценах. Ну, і звичайно, те, як прописані діалоги. Ми іноді один одного розколювали в кадрі так, що не витримували, сміялися і нікуди від цього не дінешся. Ось такі курйози були, але значних, слава Богу, не було.

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Що б ви хотіли сказати своїм шанувальникам, людям, які будуть дивитися ситком?

Хочу, щоб більше було нашої, вітчизняної продукції. В першу чергу це вітчизняна продукція. По-друге, знімається українською мовою, для нашого, українського глядача. Можливо, не лише для українського. По-третє, хочеться, щоб побільше знімалося продукції про хороші життєві цінності. Якщо ви скучили за такими темами, то оціните ситком «Джованні». Бажаю приємного перегляду і сподіваюся, що ми постукаємо в кожну квартиру і станемо для вас рідними.

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