Вячеслав Довженко особо не раздумывал, когда соглашался на роль в комедийном ситкоме «Джованни». Специально для STB.UA он рассказал, что в герое ему чуждо, а что очень даже импонирует! Подробнее читайте в интервью с актером украиноязычного сериала «Джованни».

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Наблюдая за съемочным процессом, невозможно было не отметить, что атмосфера на площадке просто невероятная. Актеры, вся съемочная группа тепло относились друг к другу, что будет, конечно же, создавать хорошую атмосферу и в самом кадре. Зритель сможет оценить все прелести украиноязычного ситкома уже сегодня в 21:00, а пока узнаем больше о главном герое Сергее, которого играет обаятельный актер Вячеслав Довженко.

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Расскажите о своем герое.

Моего героя зовут Сергей. Он – врач-педиатр.

В то время, когда вам показали сценарий ситкома «Джованни», какое было первое впечатление?

Я подметил, что очень неплохо прописаны диалоги. И очень неплохо прописаны характеристики персонажей. То есть они яркие и достаточно «выпуклые», потому что жанр такой. А что самое главное, они достаточно понятны.

Какие качества персонажа вам близки?

Ценность семьи в нем главенствует. Он понимает, что необходимо искать способы соприкосновения с сыном, общие интересы. Он всячески, хотя и не всегда удачно, пытается наладить с ним отношения. Плюс ко всему, у него есть молодая девочка – невеста. Сергей все время пытается соединить эти два безумно важных для него мира. Главный герой ценит свою будущую жену, которая хочет создать семью. Одновременно с этим у него уже есть сын, который в нем нуждается. Он пытается все это склеить в идеальную формулу. Собственно, в этом он мне очень близок.

Какие качества полностью противоположны вам?

Знаете, он слишком мягкий, скажем так! Я сам себе пожестче. Хотя, конечно же, все мы имеем и мягкие стороны. Мужчины – мы же вечные дети. Но, как по мне, он слишком мягок. А так, кроме этого, все в порядке.

Как настраивались на съемки? Что вас вдохновляло?

Здесь была очень хорошая команда! Просто потрясающая большая команда – партнеры, режиссеры, гримеры, костюмеры, абсолютно ВСЕ! Мы приезжали сюда, как домой. Не было притирок, когда людей не знаешь, не понимаешь, как же себя вести, – все это отсутствовало. С девочками-гримерами мы работали в «Киборгах», с костюмерами нет, но все равно у нас сразу все срослось. Кирилла Бина я знаю уже сто лет. Диму Суржикова, с которым у нас большое прошлое прожитое. Вера Кобзарь, Анечка Кузина… То есть мы все друг друга знаем, поэтому нам было комфортно, и это создавало хороший процесс.

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Были какие-то забавные случаи на съемках?

Ну, понимаете, мы же снимали комедию все-таки! Конечно же, это такой быстрый жанр и есть забавные моменты. Если будет фильм о фильме, для этого найдется много материала. Есть очень много «заплетыков» каких-то (от «заплетык языкается». – Прим. ред.), ошибок в мизансценах. Ну, и конечно, то, как прописаны диалоги. Мы иногда друг друга раскалывали в кадре, не выдерживали, смеялись и никуда от этого не денешься. Вот такие курьезы были, но сильных, слава Богу, не было. И, наверное, не надо!

Что бы вы хотели сказать своим поклонникам, людям, которые будут смотреть этот ситком?

Я хочу, чтобы больше было нашей, отечественной продукции. А в первую очередь это отечественная продукция. Во-вторых, ситком снимался на украинском языке, для нашего, украинского зрителя. Быть может, и не только для украинского. В третьих, хочется, чтобы побольше снималось продукции про хорошие жизненные ценности. Если вы соскучились по подобным темам, то оцените ситком «Джованни». Желаю приятнейшего просмотра и надеюсь, что мы постучимся в каждую квартиру и станем для вас родными.

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