Сегодня в 21:00 на телеканале СТБ состоится премьера классического ситкома «Джованни»! Выйдет сразу две серии веселой семейной комедии от Vaverka production. Больше о «Джованни» и анонс ситкома – в материале.
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Сегодня в 21:00 – премьера на телеканале СТБ классического ситкома «Джованни», который расскажет историю про экс-супругов и их жизнь вместе. Бывшая жена главного героя Светлана внезапно приезжает с детьми из Италии к экс-мужу в Украину и остается у него жить. Тем временем у него проживает невеста, что создает небольшие сложности для того, чтобы нормально существовать вместе. По словам автора идеи Дмитрия Хрипуна, история «Джованни» не только комедийная, в ней есть место переживаниям и проблемам.
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Video: «Джованни»: премьера классического ситкома на СТБ (Анонс)Ситком Джованни - премьера 1 сезона. 1 серия Джованни выйдет в эфир 20 мая 2019. О чем ситком Джованни читайте в анонсе
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