Классический ситком «Джованни» совсем скоро появится в эфире телеканала СТБ. Автор идеи Дмитрий Танкович рассказал больше о новом проекте. Шоумен признался, что «Джованни» для него – важный отрезок жизни! Подробнее читайте в материале.

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По словам автора идеи Дмитрия Танковича, ситком «Джованни» – это типичная семейная история, которая наполнена качественным юмором. Данный проект вмещает в себе несколько жанров. Так, в нем присутствуют даже нотки трагикомедии, чтобы зритель мог сопереживать героям: «Мне не очень нравится, когда продукт сделан в одном жанре. Если это комедия – ну, не хочу я просто сидеть и смеяться. Лично о себе сейчас говорю. Я хочу переживать все, что там происходит. И в «Джованни» есть место переживаниям».

Над созданием классического украинского ситкома «Джованни» работала команда профессионалов. Дмитрий Танкович рассказал, что все артисты сразу понимали, как нужно вести себя в кадре: «Они слышали режиссера и креативного продюсера. Всем было очень комфортно работать».

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Дмитрий Танкович считает, что «Джованни» – добрый продукт. Именно такой ситком позволит зрителю отвлечься от негатива и просто хорошо провести время вместе со всей семьей!

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