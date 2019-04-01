Этой весной премьеры действительно не перестают нас удивлять! В апреле выйдет украинский ситком «Джованни», в котором главную героиню, экспрессивную Светлану, сыграет невероятная Вера Кобзарь. Особенность сериала, по мнению актрисы, в том, что он имеет даже нотки трагикомедии. Звезда специально для STB.UA рассказала больше о своем персонаже. Есть ли у Веры Кобзарь сходства с ее героиней? Читайте в материале.

Больше по теме: «Джованни»: первый получасовой сериал в линейке СТБ



Как вы думаете, в чем особенность ситкома «Джованни»?

Вот сейчас, отвечая на ваш вопрос, впервые задумалась о жанре… Это, скорее, трагикомедия, как по мне. Способ существования, поведение каждого героя, на первый взгляд, комичное, но каждому проявлению есть сюжетное и логическое оправдание! Не от хорошей жизни моя героиня сбегает с маленьким ребёнком на руках в Италию. На сегодняшний день статистика работающих жен, матерей, дочерей за границей ужасающая. Сколько семей распадается из-за этого непреодолимого расстояния! Герой Славы Довженко не поспевает за амбициями, за здоровым прагматизмом и желанием своей жены жить лучше. Он довольствуется малым и не спешит улучшить свою жизнь. Герой Дмитрия Суржикова скрывает за своим балагурством желание искренне любить и спешить домой. Героиня Анечки Кузиной – тихая неврастеничка, которая внешне проявляет ко всем лжетерпение, а сама страдает от своей безотказности и ненавидит…

Расскажите о своем персонаже.

У меня нет ничего общего с моей героиней! По крайней мере, по внешним проявлениям, по манере одеваться и заявлять о своих правах, по моим ощущениям! Хотя Лиля Хома и Дарья Юзвенко (департамент грима), увидев меня, подумали, что писали героиню с меня (улыбается. – Прим. ред.). Попав на пробы, я ничего не понимала, никак не могла оправдать свою героиню, и тем более полюбить… Когда меня утвердили, первой мыслью было: что я буду делать? Что я буду говорить зрителю? Скажу вам честно, я и сейчас не могу принять ее наглость. Стиль одежды – это отдельная тема! Всё яркое, красное, леопардовое, блестящее, облегающее! Вот только к серии десятой я открыла другие смысловые грани своей героини. За своим безразличием она скрывает желание улучшить жизнь своих детей, подтолкнуть их к правильным самостоятельным выводам и решениям! Она волчица. Светлана предоставляет детям возможность выбирать путь самостоятельно, но при любой опасности, не раздумывая, перегрызет за них горло.

Как быстро вам удалось найти общий язык с режиссером?

Кирилла Бина я знаю очень давно, заочно, а работала с ним впервые! Боялась ли я? Очень. Боялась жанра, в котором работала впервые! Боялась своей героини и самого Кирилла! Но он смог создать условия моего комфортного пребывания в этих обстоятельствах и в роли. Был внимательный и чуткий. Он очень культурный и терпеливый. Любит каждого артиста, с которым он работает, он заботится, в курсе проблем и всегда сопереживает. Он интереснейше рассказывает историю «Джованни» посредством артистов! И это мое признание в любви и уважении к Кириллу как к режиссеру и Человеку.

Больше по теме: «Джованни»: Анна Кузина рассказала о своем персонаже и будущем украинского ситкома

Что вы хотите передать читателям? Почему они должны посмотреть этот сериал?

Вы знаете, включив иногда самый обычный «клевенький» сериальчик, можно на мгновение забыться от каких-то проблем. Возможно, глядя на этих гиперболизированных персонажей, вы увидите самих себя, и вам будет легче обратить внимание на личные проблемы и быстро их решить.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ