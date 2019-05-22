«Джованни»: креативный продюсер Виталий Е рассказал больше о ситкоме

20 мая на телеканале СТБ вышел ситком «Джованни» от Vaverka production. Креативный продюсер Виталий Е рассказал о том, как проходил кастинг актеров на главные роли, и о сложностях, которые возникли во время съемок. Больше о «Джованни» – в материале.

Виталий, расскажите о кастинге актеров на главные роли? По каким критериям он проходил?

В жанре ситкома актёры – ключевая составляющая. Форма подачи достаточно простая – удерживать и влюблять в себя зрителя должны они. Мы с кастинг-директором Таней Бушуновой и режиссёром Кириллом Бином провели длительный кастинг, но оно того стоило. Когда «нарисовался» основной состав актёров, ещё до съёмок, ни у кого не осталось сомнений, что они справятся с задачей. Все наши актёры – серьёзные профессионалы с большим количеством проектов за плечами.

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Были ли сложности на съемках?

Основной сложностью съёмок был их темп. Мы неслись сломя голову каждый съёмочный день, чтобы успеть все снять. Но основная сложность стала фактором, который сплотил всю команду. Под конец съёмок все настолько привыкли к кризисному состоянию, что работали как единый механизм.

С чего начиналась история создания «Джованни»? Почему именно ситком, а не обычный комедийный сериал?

В один прекрасный день автор идеи Дмитрий Хрипун зашёл в кабинет Дмитрия Танковича, написал на доске «Паркеры» и покинул кабинет. Спустя множество разговоров, креативных штурмов, электронных писем и лекций о субординации с начальством США сменилось на Италию, поменялись профессии и взаимоотношения героев, появилась заявка под названием «Джованни». Для меня «Джованни» начался с разработки пилота и персонажей по готовой заявке. Идея сериала заключалась в его простоте, соответственно, был выбран формат ситкома. Тогда мы ещё не знали, что, оказывается, в индустрии у всех разнится понимание «что такое ситком» и что является форматообразующим фактором: закадровый смех, диалоговый юмор, павильонная съемка. Для кого-то ситком – это только сериал «Друзья», а для кого-то характеристика «ситком» вообще оказалась уничижительной. Пришлось разбираться всем вместе. В конечном итоге «Джованни» получился чуть больше, чем ситком в стандартном понимании. В нём появилась лирическая составляющая и даже немного драмы в конце сезона.

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