«Джованни»: Кирилл Бин рассказал, как проходили съемки ситкома

Актер и режиссер Кирилл Бин рассказал, чего ждать зрителю от нового классического ситкома «Джованни». Как удалось собрать актерский состав и с какими сложностями приходилось сталкиваться во время съемок? Более детально о том, что осталось за кадром, читайте в материале.

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На съемочной площадке классического ситкома «Джованни» было хорошо заметно, что творческой команде очень комфортно работать вместе. По словам режиссера, его актерская деятельность помогала в работе. Ведь он точно знает, какие к нему могут возникнуть вопросы: «В работе режиссера актерский опыт очень полезен. У меня есть главное – понимание того, что нужно актеру. В результате мы делаем все дружно, получая хороший кадр». Кроме того, Кирилл Бин отметил, что каждую сцену проигрывает в голове, ведь важны все нюансы.

Режиссер проекта «Джованни» умело демонстрировал актерам, как им нужно сыграть ту или иную сцену: «Знаете, ведь это не потому, что я могу сыграть лучше их. Моя задача — продемонстрировать, в каком свете выгоднее подать определенный момент».

Актерский состав ситкома «Джованни» был определен практически сразу. Изначально в ходе кастингов появились Анна Кузина, Володя Скорик, Маша Маетная, Катя Варченко. Сложности возникли только, когда группа столкнулась с рабочими реалиями: «Например, у Славы Довженко очень плотная актерская занятость, он параллельно был задействован в других проектах. Та же история и у Димы Суржикова». Кроме этого момента с актерским ансамблем «Джованни» было все замечательно.

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Заинтересовать зрителя, по мнению Кирилла Бина, может то, что жанр картины – прекрасный и веселый. Сама легкость и комичность не сможет оставить никого равнодушным. «К тому же у нас сильные артисты, которых можно будет лицезреть в новом амплуа», — утверждает Кирилл Бин.

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