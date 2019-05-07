«Джованні»: Кирило Бін розповів, як проходили зйомки ситкому

Актор і режисер Кирило Бін розповів, чого чекати глядачеві від нового класичного ситкому «Джованні». Як вдалося зібрати акторський склад і які труднощі довелося подолати під час зйомок? Більш детально про те, що залишилося за кадром, читайте в матеріалі.

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На знімальному майданчику класичного ситкому «Джованні» було добре помітно, що творчій команді дуже комфортно працювати разом. За словами режисера, його акторська діяльність допомагала в роботі. Адже він напевно знає, які до нього можуть виникнути питання: «Наявність у роботі режисера акторського досвіда є дуже корисною. У мене є головне – розуміння того, що потрібно акторові. В результаті ми робимо все дружно, отримуючи хороший кадр». Крім того, Кирило Бін відзначив, що кожну сцену програє в голові, адже важливі всі нюанси.

Режисер проекту «Джованні» вміло демонстрував акторам, як їм потрібно зіграти ту чи іншу сцену: «Знаєте, адже це не тому, що я можу зіграти краще за них. Моє завдання — продемонструвати, в якому світі вигідніше подати певний момент».

Акторський склад ситкому «Джованні» було визначено практично одразу. Спочатку в ході кастингів з’явилися Анна Кузіна, Володя Скорик, Маша Маєтна, Катя Варченко. Складнощі виникли тільки, коли група зіткнулася з робочими реаліями: «Наприклад, у Слави Довженка дуже щільна акторська зайнятість, він паралельно був задіяний в інших проектах. Та ж історія і у Діми Суржикова». Крім цього моменту з акторським ансамблем «Джованні» було все чудово.

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Зацікавити глядача, на думку Кирила Біна, може те, що жанр картини – прекрасний і веселий. Сама легкість і комічність не зможе залишити нікого байдужим. «До того ж у нас сильні артисти, яких можна буде побачити у новому амплуа», – стверджує Кирило Бін.

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