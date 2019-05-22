«Джованні»: креативний продюсер Віталій Є розповів більше про ситком

20 травня на телеканалі СТБ вийшов ситком «Джованні» від Vaverka production. Креативний продюсер Віталій Є розповів про те, як проходив кастинг акторів на головні ролі, та про труднощі, які виникли під час зйомок. Більше про «Джованні» – в матеріалі.

Віталію, розкажіть про кастинг акторів на головні ролі? За якими критеріями він проходив?

У жанрі ситкому актори – ключова складова. Форма подачі досить проста – утримувати і закохувати в себе глядача повинні вони. Ми з кастинг-директором Тетяною Бушуновою і режисером Кирилом Біном провели тривалий кастинг, але воно того варте. Коли «намалювався» основний склад акторів, ще до зйомок, ні у кого не залишилося сумнівів, що вони впораються зі своїм завданням. Всі наші актори – серйозні професіонали з великою кількістю проектів за плечима.

Більше на тему: «Джованні»: Кирило Бін розповів, як проходили зйомки ситкому

Чи були труднощі на зйомках?

Основною складністю зйомок був їх темп. Ми мчали стрімголов кожен знімальний день, щоб встигнути все зняти. Але основна складність стала чинником, який згуртував всю команду. Під кінець зйомок всі настільки звикли до кризового стану, що працювали як єдиний механізм.

З чого починалася історія створення «Джованні»? Чому саме ситком, а не звичайний комедійний серіал?

В один прекрасний день автор ідеї Дмитро Хрипун зайшов у кабінет Дмитра Танковича, написав на дошці «Паркер» і залишив кабінет. Після безлічі розмов, креативних штурмів, електронних листів і лекції про субординацію з начальством США змінилося на Італію, помінялися професії та взаємини героїв, з’явилася заявка під назвою «Джованні». Для мене «Джованні» почався з розробки пілота і персонажів за готовою заявкою. Ідея серіалу полягала в його простоті, відповідно, було вибрано формат ситкому. Тоді ми ще не знали, що, виявляється, в індустрії у всіх різниться розуміння «що таке ситком» і що є форматотвірним фактором: закадровий сміх, діалоговий гумор, павільйонна зйомка. Для когось ситком – це тільки серіал «Друзі», а для когось характеристика «ситком» взагалі виявилася нищівною. Довелося розбиратися всім разом. У кінцевому результаті «Джованні» вийшов трохи більшим, ніж ситком у стандартному розумінні. В ньому з’явилася лірична складова і навіть трохи драми в кінці сезону.

Більше на тему: «Джованні»: класичний ситком в лінійці СТБ

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ