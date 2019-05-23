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Ситком «Джованні»: автор ідеї Дмитро Танкович розповів про новий проект

23.05.2019

Класичний ситком «Джованні» вже в ефірі телеканалу СТБ. Сьогодні о 21:00 вийдуть 7 та 8 серії цікавої сімейної історії. Автор ідеї Дмитро Танкович розповів більше про новий проект. Шоумен зізнався, що «Джованні» для нього – важлива частина життя! Детальніше читайте в матеріалі.

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джованні

За словами автора ідеї Дмитра Танковича, ситком «Джованні» – це типова сімейна історія, наповнена якісним гумором. Даний проект складається з декількох жанрів. Так, у ньому присутні навіть нотки трагікомедії, щоб глядач міг співпереживати героям. «Мені не дуже подобається, коли продукт зроблений в одному жанрі. Якщо це комедія – ну, не хочу я просто сидіти і сміятися. Особисто про себе зараз кажу. Я хочу переживати все, що там відбувається. І у «Джованні» все це є», — зізнається Дмитро.

джованні 2019

Над створенням класичного українського ситкому «Джованні» працювала команда професіоналів. Дмитро Танкович розповів, що усі артисти одразу знали, як потрібно поводитися в кадрі: «Вони чули режисера і креативного продюсера. Всім було дуже комфортно працювати».

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Дмитро Танкович вважає, що «Джованні» – добрий продукт. Саме такий ситком дозволить глядачеві відволіктися від негативу і просто чудово провести час разом з усією родиною!

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