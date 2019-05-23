Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Ситком «Джованни»: автор идеи Дмитрий Танкович рассказал о новом проекте

23.05.2019

Классический ситком «Джованни» в эфире телеканала СТБ! Сегодня в 21:00 выйдет 7 и 8 серии увлекательной семейной истории. Автор идеи Дмитрий Танкович рассказал больше о новом проекте. Шоумен признался, что «Джованни» для него – важный отрезок жизни! Подробнее читайте в материале.

Больше по теме: «Джованни»: креативный продюсер Виталий Е рассказал больше о ситкоме

танкович джованни

По словам автора идеи Дмитрия Танковича, ситком «Джованни» – это типичная семейная история, которая наполнена качественным юмором. Данный проект вмещает в себе несколько жанров. Так, в нем присутствуют даже нотки трагикомедии, чтобы зритель мог сопереживать героям: «Мне не очень нравится, когда продукт сделан в одном жанре. Если это комедия – ну, не хочу я просто сидеть и смеяться. Лично о себе сейчас говорю. Я хочу переживать все, что там происходит. И в «Джованни» есть место переживаниям».

джованни

Над созданием классического украинского ситкома «Джованни» работала команда профессионалов. Дмитрий Танкович рассказал, что все артисты сразу понимали, как нужно вести себя в кадре: «Они слышали режиссера и креативного продюсера. Всем было очень комфортно работать».

Больше по теме: «Джованни»: Вера Кобзарь рассказала, в чем особенность ситкома

Дмитрий Танкович считает, что «Джованни» – добрый продукт. Именно такой ситком позволит зрителю отвлечься от негатива и просто хорошо провести время вместе со всей семьей!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить