Сьогодні о 21:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра класичного ситкому «Джованні»! Вийде одразу дві серії веселої сімейної комедії від Vaverka production. Більше про «Джованні» та анонс ситкому – в матеріалі.

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Сьогодні о 21:00 – прем’єра на телеканалі СТБ класичного ситкому «Джованні», який розповість історію про екс-подружжя та його життя разом. Колишня дружина головного героя Світлана раптово приїжджає з дітьми з Італії до екс-чоловіка в Україну і залишається у нього жити. Тим часом у нього мешкає наречена, що створює невеликі складнощі для того, щоб нормально жити разом. За словами автора ідеї Дмитра Хрипуна, історія «Джованні» не лише комедійна, в ній є і переживання, і проблеми.

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Video: «Джованні»: прем’єра класичного ситкому на СТБ (Анонс) Ситком Джованні - прем'єра 1 сезону. 1 серія Джованни вийде в ефір 20 травня 2019. Про що ситком Джованні читайте в анонсі

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