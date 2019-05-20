«Джованні»: прем’єра класичного ситкому на СТБ (Анонс)
20.05.2019
Сьогодні о 21:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра класичного ситкому «Джованні»! Вийде одразу дві серії веселої сімейної комедії від Vaverka production. Більше про «Джованні» та анонс ситкому – в матеріалі.
Сьогодні о 21:00 – прем’єра на телеканалі СТБ класичного ситкому «Джованні», який розповість історію про екс-подружжя та його життя разом. Колишня дружина головного героя Світлана раптово приїжджає з дітьми з Італії до екс-чоловіка в Україну і залишається у нього жити. Тим часом у нього мешкає наречена, що створює невеликі складнощі для того, щоб нормально жити разом. За словами автора ідеї Дмитра Хрипуна, історія «Джованні» не лише комедійна, в ній є і переживання, і проблеми.