На телеканале СТБ, сегодня в 21:00, состоится премьера сериала «Джованни» от Vaverka production. По словам автора идеи Дмитрия Танковича, над созданием ситкома работали настоящие профессионалы. Кто из актеров сыграл главных персонаже — подробнее в материале.

Вячеслав Довженко

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В ситкоме «Джованни» играет роль Сергея.

Родился 18 сентября 1976 года.

Образование: Днепропетровское государственное театральное училище, Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенка-Карого.

С 2011 года Вячеслав играет в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. Украинский актер театра и кино закончил театральное училище еще в далеком 1995 году. Артист учился в отделении «актер театра кукол» (мастерская Михаила Овсянникова, Александра Самохвалова), «актер театра драмы» (мастерская Нелли Пинской). Через три года Вячеслав Довженко играл в «Киевском Свободном театре», где руководителем был Артур Артеменьев.

В творческой карьере артиста стоит отметить игру на сцене Киевского ТЮЗа. В 2009 году Вячеслав окончил университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Отделение – режиссерское. Мастерская Константина Дубинина.

В кино артист снимается с 1990 года. Первая роль – Пантелеймон Кулиш в фильме «Тарас Шевченко. Завещание». Известность к Вячеславу пришла чуть позже, а именно после того, как актер сыграл Петра I в 2001 году. Напоминаем, что речь идет о скандальном артхаусном фильме «Молитва за гетьмана Мазепу».

В 2018 году Вячеслав Довженко сыграл в фильме «Киборги». За роль Августа он получил награды: «Золотая Дзига», «Киноколо» – «Лучшая мужская роль». В 2019 году он получил звание «Заслуженный артист Украины».

Фильмография: «Тарас Шевченко. Завещание», «Молитва за гетьмана Мазепу», «СБУ. Спецоперация», «Смертельно живой», «Клан ювелиров», «На линии жизни»,«Хороший парень», «Киборги», «С волками жить», «Джованни» и другие.

Анна Кузина

В ситкоме «Джованни» играет роль Анны, девушки Сергея.

Родилась 21 июля 1980 года.

Образование: Львовский полиграфический институт. Специальность – литературный редактор, журналист. Театральная студия «Черный квадрат».

Актриса театра и кино Анна Кузина не сразу пришла к такой деятельности. В детстве звезда занималась фигурным катанием и даже завоевала 3 место на юниорском чемпионате по фристайлу. К сожалению, травма заставила девушку оставить спортивную карьеру. В жизни Анны было место и музыке: она закончила школу по классу аккордеон.

Карьера в театре у Анны Кузиной началась со спектакля «Шельменко-денщик». Три года звезда работала в театре «Дах» в Киеве. Также на тот момент девушка играла в театре «Созвездие». В кино Анна начала сниматься с 2005 года.

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Фильмография: «С днем рождения, королева!», «Барин», «Дорогие дети», «Одуванчик», «Универ. Новая общага», «СашаТаня», «Джованни» и другие.

Вера Кобзарь

В ситкоме «Джованни» играет роль Светланы, бывшей жены Сергея.

Образование: Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенка-Карого.

Известная актриса Вера Кобзарь родилась в Киеве. Окончив университет, играла в Донецком театре русской драмы, а также в Нежинском театре. Актерская карьера Веры началась со съемок в детективном сериале «Возвращение Мухтара»-2 в 2000 году. У актрисы не менее звездный муж Александр Кобзарь. Он тоже известный актер театра и кино, а также режиссер. Пара познакомилась во время учебы в университете.

Фильмография: «Возвращение Мухтара»-2, «Чудо», «Сваты»-6, «Офицерские жены», «Родственнички», «Джованни» и другие.

Владимир Скорик

В ситкоме «Джованни» играет роль Андрея, сына Сергея и Светланы.

Родился 2 февраля 1992 года.

Образование: Днепропетровский театрально-художественный колледж.

С 2010 года Владимир Скорик играет в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках. По словам актера, любовь к театру и кино ему привил самый любимый человек – мама. Она открыла свою детскую театральную студию, где занималась постановкой пьес и праздничных номеров. Владимиру было интересно проводить там время. Именно этот старт помог ему осознать, кем он хочет стать в жизни. После 9 класса актер решил, что в театре ему будет гораздо интереснее. После окончания учебы Владимир поехал работать в Киев, где началась его актерская карьера.

Фильмография: «Возвращение Мухтара»-8, «Женский доктор»-2, «Чарли», «Личное дело», «Битва за Севастополь», «Сдается домик у моря», «Джованни» и другие.

Дмитрий Суржиков

В ситкоме «Джованни» играет роль Сергея, лучшего друга Сергея.

Родился 31 декабря 1979 года.

Образование: Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенка-Карого.

За плечами у Дмитрия Суржикова уже больше сотни ролей. Известный украинский актер театра и кино еще и по совместительству режиссер, сценарист и продюсер. С 2017 года Дмитрий Суржиков – «Заслуженный артист Украины». Первый спектакль артиста состоялся в далеком 1988 году – «Рогоносец», именно в нем он сыграл роль Бруно. Одним из самых важных драматических спектаклей для Дмитрия Суржикова является постановка по пьесе Ивана Франко «Украденное счастье» в 2004 году, где он сыграл Мыколу Задорожного. В качестве актера кино Дмитрий дебютировал в 2003 году – сериал «Европейский конвой».

К слову, свой первый короткометражный фильм артист снял в 2010 году, название киноработы – «Мама».

Фильмография: «Ангел-хранитель», «Право на надежду», «Хайтарма», «Сваты»-4, «Мамочка моя», «Слуга народа», «Джованни», «Сдается домик у моря» и другие.

Катя Варченко

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В ситкоме «Джованни» играет роль Лизы, лучшей подруги Ани.

Родилась 18 июля 1989 года.

Образование: Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенка-Карого.

Творчеством Екатерина Варченко занималась с самого детства. Артистка училась играть на скрипке и имеет музыкальное образование. К тому же, Катя ходила на танцы и играла в детском театре. Именно художественный руководитель в свое время подсказал ей правильный путь. Сейчас же звезда преподает маленьким актерам в этом же театре «Фантазия». В кино девушка дебютировала в 2009 году.

Фильмография: «Возвращение Мухтара»-5, «Сваты»-6, «Пляж», «Проводница», «Хозяйка», «Джованни», «Крепостная» и другие.

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