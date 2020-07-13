«Джованні»: головні актори серіалу

На телеканалі СТБ, з понеділка по четвер о 07:00, виходить одразу по чотири серії серіалу «Джованні» від Vaverka production. За словами автора ідеї Дмитра Танковича, над створенням ситкому працювали справжні професіонали. Хто з акторів зіграв головних персонажів – детальніше в матеріалі.

Дивитись онлайн Джованні – всі серії

В’ячеслав Довженко

У ситкомі «Джованні» грає роль Сергія.

Народився 18 вересня 1976 року.

Освіта: Дніпропетровське державне театральне училище, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

З 2011 року В’ячеслав грає у Київському академічному драматичному театрі на Подолі. Український актор театру і кіно закінчив театральне училище ще у далекому 1995 році. Артист навчався на відділенні «актор театру ляльок» (майстерня Михайла Овсянникова, Олександра Самохвалова) та «актор театру драми» (майстерня Неллі Пінської). Через три роки В’ячеслав Довженко грав у «Київському Вільному театрі», де керівником був Артур Артеменьев.

У творчій кар’єрі артиста варто відзначити гру на сцені Київського ТЮГу. У 2009 році В’ячеслав закінчив університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенко-Карого. Відділення – режисерське. Майстерня Костянтина Дубініна.

У кіно артист знімається з 1990 року. Перша роль – Пантелеймон Куліш у фільмі «Тарас Шевченко. Заповіт». Популярність до В’ячеслава прийшла трохи пізніше, а саме після того, як актор зіграв Петра I у 2001 році. Нагадуємо, що мова йде про скандальний артхаусний фільм «Молитва за гетьмана Мазепу».

У 2018 році В’ячеслав Довженко зіграв у фільмі «Кіборги». За роль Августа він отримав нагороди: «Золота Дзиґа», «Кіноколо» – «Найкраща чоловіча роль». У 2019 він отримав звання «Заслужений артист України».

Фільмографія: «Тарас Шевченко. Заповіт», «Молитва за гетьмана Мазепу»,«СБУ. Спецоперація», «Смертельно живий», «Клан ювелірів», «На лінії життя», «Хороший хлопець», «Кіборги», «З вовками жити», «Джованні» та інші.

Джованні – 1 серія дивитись онлайн

Джованні – 2 серія дивитись онлайн

Анна Кузіна

У ситкомі «Джованні» грає роль Анни, дівчини Сергія.

Народилася 21 липня 1980 року.

Освіта: Львівський поліграфічний інститут. Спеціальність – літературний редактор, журналіст. Театральна студія «Чорний квадрат».

Актриса театру і кіно Анна Кузіна не одразу прийшла до такої діяльності. У дитинстві зірка займалася фігурним катанням і навіть завоювала 3 місце на юніорському чемпіонаті з фрістайлу. На жаль, травма змусила дівчину залишити спортивну кар’єру. У житті Анни було місце і музиці: вона закінчила школу по класу акордеон.

Кар’єра в театрі у Анни Кузіної почалася зі спектаклю «Шельменко-денщик». Три роки зірка працювала в театрі «Дах» у Києві. Також на той момент дівчина грала в театрі «Сузір’я». У кіно Анна почала зніматися з 2005 року.

Фільмографія: «З днем ​​народження, королево!», «Пан», «Дорогі діти», «Кульбаба», «Універ. Нова общага», «СашаТаня», «Джованні» та інші.

Більше на тему: «Джованні»: Анна Кузіна розповіла про свого персонажа і майбутнє українського ситкому

Віра Кобзар

У ситкомі «Джованні» грає роль Світлани, колишньої дружини Сергія.

Освіта: Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

Відома актриса Віра Кобзар народилася у Києві. Закінчивши університет, грала в Донецькому театрі російської драми, а також у Ніжинському театрі. Акторська кар’єра Віри почалася зі зйомок у детективному серіалі «Повернення Мухтара»-2 у 2000 році. У актриси не менш зірковий чоловік Олександр Кобзар. Він також відомий актор театру і кіно, а ще на додачу режисер. Пара познайомилася під час навчання в університеті.

Фільмографія: «Повернення Мухтара»-2, «Чудо», «Свати»-6, «Офіцерські дружини», «Родичі», «Джованні» та інші.

Володимир Скорик

У ситкомі «Джованні» грає роль Андрія, сина Сергія та Світлани.

Народився 2 лютого 1992 року.

Освіта: Дніпропетровський театрально-художній коледж.

З 2010 року Володимир Скорик грає у Київському академічному театрі юного глядача на Липках. За словами актора, любов до театру і кіно йому прищепила найрідніша людина – мама. Вона відкрила свою дитячу театральну студію, де займалася постановкою п’єс і святкових номерів. Володимиру було цікаво проводити там час. Саме цей старт допоміг йому усвідомити, ким він хоче стати у житті. Після 9 класу актор вирішив, що в театрі йому буде набагато цікавіше. Після закінчення навчання Володимир поїхав працювати до Києва, де почалася його акторська кар’єра.

Фільмографія: «Повернення Мухтара»-8, «Жіночий лікар»-2, «Чарлі», «Особиста справа», «Битва за Севастополь», «Здається будиночок біля моря», «Джованні» та інші.

Дмитро Суржиков

У ситкомі «Джованні» грає роль найкращого друга Сергія.

Народився 31 грудня 1979 року.

Освіта: Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

За плечима у Дмитра Суржикова вже більше сотні ролей. Відомий український актор театру і кіно ще й за сумісництвом режисер, сценарист і продюсер. З 2017 року Дмитро Суржиков – «Заслужений артист України». Перший спектакль артиста відбувся в далекому 1988 році – «Рогоносець», саме в ньому він зіграв роль Бруно. Одним із найважливіших драматичних вистав для Дмитра Суржикова є постановка за п’єсою Івана Франка «Украдене щастя» у 2004 році, де він зіграв Миколу Задорожного. Як актор кіно Дмитро дебютував у 2003 році – серіал «Європейський конвой».

До слова, свій перший короткометражний фільм артист зняв у 2010 році, назва кінороботи – «Мама».

Фільмографія: «Ангел-охоронець», «Право на надію», «Хайтарма», «Свати»-4, «Мамочка моя», «Слуга народу», «Джованні», «Здамо будиночок біля моря» та інші.

Катя Варченко

У ситкомі «Джованні» грає роль Лізи, найкращої подруги Ані.

Народилася 18 липня 1989 року.

Освіта: Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

Творчістю Катерина Варченко займалася з самого дитинства. Артистка вчилася грати на скрипці, тож має музичну освіту. До того ж, Катя ходила на танці і грала в дитячому театрі. Саме художній керівник свого часу направив її на вірний шлях. Зараз же зірка викладає маленьким акторам у цьому ж театрі «Фантазія».

У кіно дівчина дебютувала у 2009 році.

Більше на тему: «Джованні»: Кирило Бін розповів, як проходили зйомки ситкому

Фільмографія: «Повернення Мухтара»-5, «Свати»-6, «Пляж», «Провідниця», «Господиня», «Джованні», «Кріпосна» та інші.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ