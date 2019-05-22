Український ситком «Джованні» обіцяє бути цікавим і наповненим якісним гумором. Володимир Скорик розповів STB.UA, як отримав роль 15-річного підлітка Андрія, яке у нього ставлення до своїх серіальних батьків і що саме змусить глядача закохатися в ситком. «Мені б хотілося, щоб глядач відчув спорідненість із персонажами», – поділився з нами актор. Докладніше читайте в матеріалі.

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З чого почався ваш шлях у ситкомі «Джованні»?

Зі мною зв’язався кастинг-директор, знаючи, що я викладаю дітям акторську майстерність і що у мене є в групі діти відповідного віку. Отже, мені подзвонили і запитали, чи можу я когось порадити на роль підлітка. Він повинен бути з почуттям гумору, що переходить у трохи відсталі оцінки. На що я відповів, що ось зараз нікого «такого» порадити не можу. Але, якщо будуть потрібні ще якісь діти, то телефонуйте, звертайтеся, будемо щось вигадувати. Минуло буквально тижні два-три і мені передзвонила Тетяна (кастинг-директор). Каже: «Володю, пам’ятаєш, ми з тобою розмовляли про дітей? Можеш приїхати до нас на проби?». І найдивніше, що ми саме в минулій розмові з нею жартували: «Я на дітей що, вже не годжуся? Вже вийшов нарешті з цієї категорії?». Але пізніше вона все ж сказала, що хочуть спробувати на роль саме мене. Я приїжджав кілька разів. Потім були мої проби з різними «сестрами». В кінцевому результаті мені сказали, що я затверджений на роль. І все, я – Андрій.

Так це саме ви привели свою серіальну сестру на кастинг?

Ні, але це та дівчинка, яка найбільше з усіх проб мені запам’яталася. Я при першій-ліпшій можливості намагався натякнути, що нам потрібна саме вона.

Важко було грати роль підлітка – хлопця, який молодший за вас на 10 років?

Ні. Я належу до тієї категорії чоловіків, які хочуть залишатися підлітками до пенсії. Я за вічну молодість, свободу і легкість. Розумієте, тут є можливість погратися, пожартувати, що дуже приємно.

Що у вас спільного з персонажем?

Почуття безпосередності. Андрій досить-таки простий, прямолінійний хлопчина, мені в якийсь момент дуже хотілося бути таким. Щоб ставитися до життя простіше, легше. Ці риси мені подобаються в персонажі, цим я хотів би бути на нього схожий.

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Як вам ваші серіальні батьки?

Чудові партнери, висококласні професіонали, у яких можна вчитися в кожному дублі чомусь новому. Це актори, які завжди допоможуть, підтримають, незалежно від статусу. Робота з ними – прекрасна школа і досвід.

Що може підштовхнути глядача до перегляду серіалу?

Мені б хотілося, щоб глядач відчув спорідненість із персонажами, побачив себе, почав їм співчувати, підтримувати, розуміти всю складність ситуації. Щоб було дійсно цікаво, як з такої ситуації можна викрутитися і що буде з ними далі. Все це, крім комедійних моментів, завдяки яким, звісно, буде цікаво дивитися. Але тут ще ж і дуже душевний сценарій, душевна сімейна історія. Мені б хотілося, щоб глядачів підкупило саме це разом з якісним гумором.

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