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Владимир Скорик: биография актера ситкома «Джованни»

23.05.2019

Владимир Скорик сыграл в ситкоме «Джованни» Андрея – сына главного героя. Актер умело показал персонажа, который младше его на 12 лет. По словам Владимира, ему это далось легко, ведь он относится к той категории мужчин, которые хотят оставаться подростками до пенсии. Подробнее об актере – в материале.

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Владимир Скорик родился 2 февраля 1992 года. Закончил Днепропетровский театрально-художественный колледж С 2010 года играет в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках.

По словам актера, любовь к театру и кино ему привил самый дорогой человек – мама. Она открыла свою детскую театральную студию, где занималась постановкой пьес и праздничных номеров. Владимиру было интересно проводить там время. Именно этот старт помог ему осознать, кем он хочет стать в жизни. После 9 класса актер решил, что в театре ему будет гораздо интереснее. По окончанию учебы Владимир поехал работать в Киев, где началась его актерская карьера.  

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Фильмография:

  • «Возвращение Мухтара»-8
  • «Женский доктор»-2
  • «Чарли»
  • «Личное дело»
  • «Битва за Севастополь»
  • «Сдается домик у моря»
  • «Джованни»

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