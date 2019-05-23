Владимир Скорик сыграл в ситкоме «Джованни» Андрея – сына главного героя. Актер умело показал персонажа, который младше его на 12 лет. По словам Владимира, ему это далось легко, ведь он относится к той категории мужчин, которые хотят оставаться подростками до пенсии. Подробнее об актере – в материале.

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Владимир Скорик родился 2 февраля 1992 года. Закончил Днепропетровский театрально-художественный колледж С 2010 года играет в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках.

По словам актера, любовь к театру и кино ему привил самый дорогой человек – мама. Она открыла свою детскую театральную студию, где занималась постановкой пьес и праздничных номеров. Владимиру было интересно проводить там время. Именно этот старт помог ему осознать, кем он хочет стать в жизни. После 9 класса актер решил, что в театре ему будет гораздо интереснее. По окончанию учебы Владимир поехал работать в Киев, где началась его актерская карьера.

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Фильмография:

«Возвращение Мухтара»-8

«Женский доктор»-2

«Чарли»

«Личное дело»

«Битва за Севастополь»

«Сдается домик у моря»

«Джованни»

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