Віталій Є розповів більше про роботу над ситкомом «Джованні». З ким було працювати найкомфортніше? Чи всім акторам сподобалися їхні образи? Читайте в інтерв’ю з креативним продюсером «Джованні».

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Віталію, чи всім акторам припали до смаку їхні образи? Віра Кобзар, наприклад, казала, що не була задоволена своєю героїнею.

Можу тільки сподіватися, що всім припали до смаку. Так, Віра і нам казала, як їй складно, що у неї мало спільного з персонажем Світланою. Незважаючи ні на що, вона чудово впоралася з роллю. Можливо, персонаж був не до душі актрисі, проте це улюблений персонаж багатьох учасників проекту, в тому числі і мій.

З ким вам було працювати найкомфортніше?

Дивно буде виділити когось одного. Я вважаю, що проекту дуже пощастило з командою на всіх етапах його виробництва. Єдине, що хочу зазначити: часто буває, що на різних проектах у креативної групи (сценаристи і продюсери) регулярні суперечки і непорозуміння з режисером. А тут виняток з правила. Коли ми тільки почали працювати з Кирилом, було відчуття, що пройшли з ним не один проект. Ми вдало спрацювалися, сподіваюся, це помітно у фінальному результаті.

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Чому цей ситком може стати улюбленим для глядачів?

Посміхайтеся частіше, а ситком «Джованні», можливо, вам у цьому допоможе. Це простий і душевний проект, який хоче, щоб глядач посміхався.

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