Виталий Е рассказал больше о работе над ситкомом «Джованни». С кем было работать комфортнее? Всем ли актерам понравились их образы? Читайте в интервью с креативным продюсером «Джованни».

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Виталий, всем ли актерам пришлись по вкусу их образы? Вера Кобзарь, к примеру, говорила, что не была в восторге от своей героини.

Могу только надеяться, что всем пришлись по вкусу. Да, Вера и нам говорила, как ей сложно, и что у неё так мало общего с персонажем Светланой. Несмотря ни на что, она прекрасно справилась с ролью, и, может быть, персонаж не по душе актрисе, зато это любимый персонаж многих участников проекта, в том числе и мой.

С кем вам было работать комфортнее?

Странно будет выделить кого-то одного. Я считаю, что проекту очень повезло с командой на всех этапах его производства. Единственное, что хочу отметить: часто бывает, что на различных проектах у креативной группы (сценаристы и продюсеры) регулярные споры и разногласия с режиссером. Тут же получилось исключение из правила. Когда мы только начали работать с Кириллом, было ощущение, что прошли с ним не один проект. Мы удачно сработались, надеюсь, это видно по финальному результату.

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Почему этот ситком может стать любимым для зрителей?

Улыбайтесь чаще, а ситком «Джованни», возможно, вам в этом поможет. Это простой и душевный проект, который хочет, чтобы зритель улыбался.

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