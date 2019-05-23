Як знімали ситком «Джованні»: фотодобірка
Спостерігаючи за знімальним процесом «Джованні», неможливо було не зауважити, що атмосфера на майданчику просто неймовірна. Всі учасники знімальної групи тепло ставилися один до одного. Звичайно, в кадрі це створює відповідну атмосферу. Фотодобірку зйомок перших серій ви можете подивитися в матеріалі.
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У наших улюблених героїв начебто все добре . Аня з Сергієм починають нове життя разом.
У їхній дім нахабно вривається блондинка Світлана з вогненним характером і двома дітьми.
Закоханим потрібно змиритися з ситуацією, адже Сергій не може вигнати на вулицю рідного сина.
Головному герою ситкому «Джованні» доводиться грати в ігри його колишньої дружини.
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Впоратися зі стресом і відволікти Сергія може тільки його найкращий друг Максим.
Син Сергія Андрій і його сестра Ніка не можуть змиритися з думкою, що не повернуться до Італії.
Їм варто бути готовими до неймовірних пригод в Україні.