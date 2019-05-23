Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Як знімали ситком «Джованні»: фотодобірка

23.05.2019

Спостерігаючи за знімальним процесом «Джованні», неможливо було не зауважити, що атмосфера на майданчику просто неймовірна. Всі учасники знімальної групи тепло ставилися один до одного. Звичайно, в кадрі це створює відповідну атмосферу. Фотодобірку зйомок перших серій ви можете подивитися в матеріалі.

Більше на тему: «Джованні»: Анна Кузіна розповіла про свого персонажа і майбутнє українського ситкому

У наших улюблених героїв начебто все добре . Аня з Сергієм починають нове життя разом.

джованни стб

У їхній дім нахабно вривається блондинка Світлана з вогненним характером і двома дітьми.

джованни света

джованни

Закоханим потрібно змиритися з ситуацією, адже Сергій не може вигнати на вулицю рідного сина.

джованни ситком

Головному герою ситкому «Джованні» доводиться грати в ігри його колишньої дружини.

джованни сергей

Більше на тему: «Джованні»: Володимир Скорик розповів про зйомки українського ситкому

джованни 2019

Впоратися зі стресом і відволікти Сергія може тільки його найкращий друг Максим.

джованни 2019

Син Сергія Андрій і його сестра Ніка не можуть змиритися з думкою, що не повернуться до Італії.

джованни

Їм варто бути готовими до неймовірних пригод в Україні.

джованни актеры

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати