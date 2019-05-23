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Как снимали ситком «Джованни»: фотоподборка

23.05.2019

Наблюдая за съемочным процессом «Джованни», невозможно было не отметить, что атмосфера на площадке просто невероятная. Все участники съемочной группы тепло относились друг к другу. Конечно, в кадре это создает соответствующую атмосферу. Фотоподборку съемок первых серий вы можете посмотреть в материале.

У наших любимых героев вроде все хорошо. Аня с Сергеем начинают новую жизнь вместе.

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К ним в дом нагло врывается блондинка Светлана с огненным характером и двумя детьми.

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Влюбленным придется смириться с ситуацией, ведь Сергей не может выгнать на улицу родного сына.

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Главному герою ситкома «Джованни» приходится играть в игры его бывшей жены.

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Справиться со стрессом и отвлечь Сергея может только его лучший друг Максим.

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Сын Сергея Андрей и его сестра Ника не могут справиться с мыслью, что не вернутся в Италию.

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Им стоит быть готовыми к невероятным приключениям в Украине.

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