Вчера состоялась премьера украиноязычного ситкома «Джованни». Одну из главных ролей сыграла актриса театра и кино Анна Кузина. Звезда перевоплотилась в возлюбленную главного персонажа Сергея Анну. Подробнее о новой роли Анны Кузиной — в материале.

Сериал Джованни – все серии смотреть онлайн

По сюжету ситкома «Джованни» Анна и ее жених Сергей наконец-то съезжаются и начинают вить свое семейное гнездышко. Но тут на горизонте появляется проблема в виде бывшей жены Светланы, которая вернулась из Италии вместе с детьми. Она принимает решение остаться у экс-супруга… Как уживутся вместе Сергей, Анна, Светлана и двое детей? Эта история уже обещает быть интересной!

Анна Кузина считает, что эта любовь переживет все испытания: «На самом деле все мы хорошие и добрые люди, можем учиться на своих ошибках, учиться слышать друг друга, понимать и сосуществовать, какими бы мы разными ни были».

Персонаж Анны Кузиной — Анна, невеста Сергея. Девушка по профессии — кондитер. Она очень добрая, но ее вполне может вывести из себя такая мелочь, как, например, неубранный стол.

Насчет общего с персонажем, по мнению актрисы, сходства есть в характере: «Я надеюсь, что я тоже такой же добрый человек. Иногда делаю что-то сгоряча, а потом злюсь на себя».

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По словам Анны Кузиной, ей очень понравилась команда, которая работала над созданием украинского ситкома «Джованни»: «У нас замечательная команда, актеры! Мне понравилась работа сценариста и креативного продюсера Виталика Е, режиссера – Кирилла Бина». Актриса считает, что украинский ситком имеет большое будущее. Ситком «Джованни» еще и с элементами драмеди, ему присуща лирическая нотка. В каждой серии есть некая проблема, которая рассматривается с разных сторон. В завершении каждый герой делает для себя свои выводы: «Я люблю, когда можно посмеяться, но в то же время проникнуться трогательными моментами, понять что-то о себе и своих близких. «Джованни» присущи очень смешные сцены, классные персонажи, тонкий юмор. Я думаю, украинский ситком имеет перспективное будущее».

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