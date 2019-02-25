Украинский ситком «Джованни» обещает быть увлекательным и наполненным качественным юмором. Владимир Скорик рассказал STB.UA, как получил роль 15-летнего подростка Андрея, как относится к своим сериальным родителям и что именно заставит зрителя влюбиться в ситком. «Мне бы хотелось, чтобы зритель почувствовал родство с персонажами», – поделился с нами актер. Более детально читайте в материале.

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С чего начался ваш путь в ситкоме «Джованни»?

Со мной связался кастинг-директор, зная, что я преподаю детям актерское мастерство и что у меня есть в группе дети подходящего возраста. Мне позвонили и спросили, могу ли я кого-то посоветовать на роль подростка. Он должен был быть с чувством юмора, переходящим в немного отсталые оценки. На что я ответил, что вот сейчас никого «такого» посоветовать не могу. Но если будут нужны еще какие-то дети, то звоните, обращайтесь, будем что-то придумывать. Прошло буквально недели две-три и мне перезвонила Татьяна (кастинг-директор). Говорит: «Володь, помнишь, мы с тобой разговаривали о детях? Можешь подъехать к нам на пробы?». И самое удивительное, что мы как раз в прошлом разговоре с ней шутили: «Я на детей что, уже не гожусь? Уже вышел наконец-то из этой категории?». Но позже она все-таки сказала, что хотят попробовать на роль именно меня. Я приезжал несколько раз. Затем были мои пробы с разными «сестрами». В конечном итоге мне сказали, что я утвержден на роль. И все, я – Андрей.

Так это именно вы привели свою сериальную сестру на кастинг?

Нет, но это та девочка, которая больше всех со всех проб мне запомнилась. Я при любой возможности пытался намекнуть, что нам нужна именно она.

Тяжело играть роль подростка – парня, который вас на 10 лет младше?

Нет. Я отношусь к той категории мужчин, которые хотят оставаться подростками до пенсии. Я за вечную молодость, свободу и легкость. Понимаете, здесь ведь есть возможность поиграться, пошутить, что очень приятно.

Что у вас общего с персонажем?

Общее – чувство непосредственности. Андрей довольно-таки простой, прямолинейный паренек. Мне в какой-то момент очень хотелось быть таким, чтобы относиться к жизни проще, легче. Этим мне нравится мой персонаж, этим я хотел бы быть на него похож.

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Как вам ваши сериальные родители?

Чудесные партнеры, высококлассные профессионалы, у которых можно учиться в каждом дубле чему-то новому. Это актеры, которые всегда помогут, поддержат, независимо от статуса. Работа с ними – прекрасная школа и опыт.

Что может привлечь зрителя к просмотру сериала?

Мне бы хотелось, чтобы зритель почувствовал родство с персонажами, увидел себя, начал им сочувствовать, поддерживать, понимать всю не легкость ситуации. Чтобы было действительно интересно, как из такой ситуации можно выкрутиться и что будет с ними дальше. Все это, помимо комедийных моментов, благодаря которым, естественно, будет интересно смотреть. Но тут все-таки очень душевный сценарий и душевная семейная история. Мне бы хотелось, чтобы зрителей подкупило именно это вместе с качественным юмором.

В сравнении с первым съемочным днем, как поменялась атмосфера на съемочной площадке?

С каждым днем, с каждой отснятой сценой мы становимся ближе. Становимся роднее и намного лучше понимаем друг друга. Мы сбились в одну линию, которая движется вперед. До этого ведь все были как-то со стороны, присматривались друг к другу. Сейчас мы один слаженный механизм!

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