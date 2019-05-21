«Джованні»: Анна Кузіна розповіла про свого персонажа і майбутнє українського ситкому
21.05.2019
Вчора відбулась прем’єра україномовного ситкому «Джованні». Одну з головних ролей зіграла актриса театру і кіно Анна Кузіна. Зірка перевтілилась в кохану головного персонажа Сергія Анну. Детальніше про нову роль Анни Кузіної — в матеріалі.
За сюжетом серіалу «Джованні» Анна та її наречений Сергій нарешті з’їжджаються і починають вити своє сімейне гніздечко. Але тут на горизонті з’являється проблема у вигляді колишньої дружини Світлани, яка повернулася з Італії разом із дітьми. Вона приймає рішення залишитися в екс-чоловіка… Як уживуться разом Сергій, Анна, Світлана і двоє дітей? Ця історія точно обіцяє бути цікавою!
Анна Кузіна вважає, що це кохання переживе всі випробування: «Насправді усі ми хороші і добрі люди, можемо вчитися на своїх помилках, вчитися чути один одного, розуміти і співіснувати, якими б різними не були».
Персонаж Анни Кузіної – Анна, наречена Сергія. Дівчина за професією – кондитер. Вона дуже добра, але її цілком може вивести з себе така дрібниця, як, наприклад, неприбраний стіл.
Щодо спільного з персонажем, на думку актриси, схожість є в характері: «Я сподіваюсь, що я така сама добра людина. Іноді роблю щось зопалу, а потім злюся на себе».
За словами Анни Кузіної, їй дуже сподобалася команда, яка працювала над створенням українського ситкому «Джованні»: «У нас чудова команда, актори! Мені сподобалася робота сценариста та креативного продюсера Віталіка Є, режисера – Кирила Біна». Актриса вважає, що український ситком має велике майбутнє. Ситком «Джованні» ще й з елементами драмеді, йому властива лірична нотка. У кожній серії є якась проблема, яка розглядається з різних сторін. У завершенні кожен герой робить для себе свої висновки: «Я люблю, коли можна посміятися, але водночас проникнутися зворушливими моментами, зрозуміти щось про себе і своїх близьких. «Джованні» притаманні дуже смішні сцени, чудові персонажі, тонкий гумор. Я думаю, що український ситком має перспективне майбутнє».