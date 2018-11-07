Уже наступного року любителі серіалів і якісного гумору зможуть насолодитися переглядом прекрасного серіалу від СТБ «Джованні». Автори ідеї Дмитро Танкович, Дмитро Хрипун, а також креативний продюсер Віталій Є дали коментарі з приводу того, чого чекати глядам. Докладніше про серіал «Джованні» – в матеріалі.

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Команда, яка розпочала роботу над цим проектом, шалено талановита, позитивна і несе ту саму легкість, яка повинна бути в комедійному жанрі. Атмосфера, що панувала на майданчику, не може не закохати в себе, адже видно неозброєним оком, що акторам і знімальній групі дуже приємно працювати разом і вони отримують справжню насолоду від того, чим займаються.

Дмитро Танкович (автор ідеї)

Що цей серіал значить для вас?

Для мене це важливий шматочок життя. Ми дуже довго боролися за те, щоб почати знімати серіал. Я радий, що нам це вдалося. Це, як я пам’ятаю, перший 25-хвилинний серіал в лінійці СТБ. З цього приводу теж всі дуже хвилюються, адже раніше звичний час був з годинним хронометражем. Ми віримо в нього, він нам дуже подобається, ми задоволені тим, як він написаний, і раді тому, яка у нас зібралася група. Будемо сподіватися, що все і далі буде добре!

Чи були у вас смішні випадки на зйомках. Сьогодні перший день, але все ж…

Так, ми вже попросили створити окрему папку для цього. Моменти, коли акторам стає «ну дуже весело» (сміється. – Прим. ред.).

Дмитро Хрипун (автор ідеї)

Розкажіть нашим читачам, про що український ситком «Джованні»?

Серіал про те, як колишня дружина з дітьми раптово приїжджає з Італії до екс-чоловіка в Україну і залишається у нього жити. Там же у нього мешкає і наречена, а це створює невеликі складнощі для того, щоб нормально співіснувати.

«Джованні» – це комедійний ситком, я його асоціюю із серіалом «Друзі». Ми віримо в те, що він також сподобається публіці. Ми розраховуємо на те, що серед глядачів будуть різні вікові категорії. Адже історія не тільки про екс-подружжя, а й про їхніх дітей. Про переживання, проблеми… Буде багато веселих моментів. Дружина з дітьми повертається з Італії, вони останні 13 років жили в Європі, і глядачеві, безумовно, буде цікаво, як їм повертатися на батьківщину, тобто сам період адаптації.

У нас вийшли дуже яскраві персонажі. Акторський склад ідеально підходить – кожен під свою роль, а це дійсно важливо. Адже в ситкомі якщо не підібрати хорошу команду, акторський склад, то нічого не вийде.

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Віталій Є (креативний продюсер)

Як ви розробили цю ідею? Чи легко було створювати жарти для серіалу?

Власне я, Дмитро Хрипун і Дмитро Танкович розробили пілот. Де, нагадую, до звичайного українського чоловіка приїжджає його дружина і залишається жити у нього. Ми відразу ж вигадал безліч цікавих історій і розробили з телеканалом СТБ ідею. Жарти йшли самі собою. А чому б ні – з такими колегами?

Як відбувався підбір акторів?

Щодо підбору персонажів ми використовували класичний набір персонажів серіалу. З адаптацією на наші українські реалії. Все просто! На місце головного героя Сергія ми відразу ж придивилися відомого актора В’ячеслава Довженка, він, як ніхто інший, підходив своїм типажем на цю роль.

Нагадуємо, що український ситком «Джованні» вийде на екрани СТБ наступного року. На вас чекає 30 серій якісного гумору із найхаризматичнішими акторами: В‘ячеславом Довженком, Дмитром Суржиковим, Володимиром Скориком, Анною Кузіною, Вірою Кобзар.

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