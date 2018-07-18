17 липня традиційним розбиттям тарілки ознаменувався початок знімального процесу нової ліричної комедії СТБ. Інтригуюча назва «2+2=6» одразу наштовхує на безліч думок і хочеться скоріше дізнатися, в чому ж загадка. Виявляється, це історія двох пар різних поколінь, які в один і той же час готуються стати батьками. Новий серіал СТБ обіцяє бути легким, світлим та актуальним, що порушить проблеми багатьох сімей. Як минув перший день зйомок фільму «2+2=6» — читайте в нашому репортажі.

Авторами ідеї «2+2=6» виступили Дмитро Танкович, Олексій Поляков, Павло Кривчик та Дмитро Хрипун. В основі сюжету — історія сімейної пари, яка з багатьох поширених причин перебуває на межі розлучення. Все ж таки остаточно розірвати стосунки подружжю не дає несподівана звістка: виявилося, що дружина вагітна. Ба більше, з’ясувалося, що й їхня 16-річна дочка теж чекає на дитину!

Над створенням картини «2+2=6» працює команда Vaverka Production, яку очолює Дмитро Танкович. Як правило, в перший день зйомок всі перебувають у напрузі та хвилюванні, але на цьому майданчику панувала тепла, світла атмосфера, що підтвердили як актори, так і знімальна група. Здавалося, що блискучим гумором просякнуті навіть стіни павільйону! Уявляємо, що відбуватиметься на екрані…

Креативний продюсер Vaverka Production Дмитро Танкович зазначив, що історія «2+2=6» — дуже хороша, але водночас і непроста: «Таке цілком могло статися у реальному житті, і буде дуже цікаво подивитися, як наші герої виплутаються зі складних обставин. До того ж цей серіал вирізняє те, що у нас, по суті, немає негативних персонажів. Всі герої дуже різні, глибокі… Так, їм непросто, але я сподіваюся, що вони впораються. Мені здається, у нас вийде дуже добрий та світлий серіал».

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Режисером картини «2+2=6» став Ігор Забара, для якого ця робота — свого роду віддушина після зйомок низки «страшилок», із вбивствами та погонями: «Це дуже світла історія, і мені перш за все дуже сподобався літературний матеріал. Тому, коли мене покликали мої земляки білоруси (у нас же білоруська мафія тут — в особі Танковича), я був дуже задоволений. До того ж останнім часом я знімав «страшилки», грубо кажучи. А тут прекрасна історія двох пар. Все це легко, красиво, з гарною мовою. Наші автори просто розумнички — вони поєднують і лірику, і легкий гумор. Мені здається, що ця історія буде дуже цікавою: вона молодіжна, дзвінка та класна, з безліччю інтриг і заплутаних ситуацій. Я хочу, щоб наші глядачі посміхалися і водночас щоб у них щось защеміло, й вони навіть сплакнули».

Катя Колесник, головний сценарист картини, розповіла, як зароджувалася ця історія: «Ідея створювалася давно, довго осмислювалася та переписувалася. Спочатку головний герой був власником кафе, але врешті-решт ми прийшли до ветеринара. Нам здалося, що м’який, жалісливий чоловік, який ще й любить тварин, — ідеальний персонаж. Сам процес написання сценарію був складним: він переписувався кілька разів, ми «доточували» сцени в стислі строки, а це дуже трудомісткий процес. Але вже в перший знімальний день ми побачили, що наша робота подобається команді, і якщо такий настрій зберігатиметься і надалі, то значить, що ми зі сценаристами зробили все правильно».

Головні ролі — подружжя Ігоря та Наталю — виконують актори Наталя Васько і Олександр Кобзар. Так, в цій картині для Наталії Васько важливо через образ своєї героїні розповісти глядачеві більше про себе, адже їй здається, що вони дуже схожі: «Я вважаю, що моя героїня Наталя на 99% влучає в мене як в Наталію Васько. Мені хочеться показати її зворушливість, чуттєвість, вразливість, силу та неймовірну жіночність. Думаю, що жінки нашої країни, які дивитимуться цю історію, зможуть знайти відповіді на питання, що виникають у повсякденному житті. Наш фільм стане свого роду маленькою енциклопедією, настільною книгою для використання в житті. І я б дуже хотіла, щоб моя героїня встановила тісний зв’язок, тет-а-тет з кожною жінкою».

Цікаво, що для Олександра Кобзаря лірична комедія і, власне, позитивна роль — новий досвід, адже раніше він грав негативних героїв та працював у більш важких жанрах. «Я вже втомився від негативних ролей, тому дуже довго чекав цього проекту. Мій герой м’який та невпевнений у собі чоловік. Він більше часу приділяє роботі, ніж сім’ї, тому і стосунки з дружиною опинилися на межі розриву. Я думаю, що ті проблеми, які порушені в цьому матеріалі, стосуватимуться багатьох сімей. Глядач має винести для себе, що найголовніше у житті — це правильні стосунки. У будь-якій ситуації важливо залишатися людьми — і наша історія вчить цьому. Ми повинні трохи простіше ставитися до життя, не приймати близько до серця проблеми і не перебільшувати їх значення», — зізнався Олександр.

Разом з головним героєм Ігорем у ветеринарній клініці працюють Марина і Антон. Роль Марини виконує актриса Слава Красовська: «Моя героїня дуже хороша дівчина, зі своїми мріями, цілями та світоглядом. Будемо сподіватися, що все у неї вийде. Зараз складно сказати щось більш конкретне, тому що ми тільки починаємо. І мені здається, що будь-який образ вимальовується по ходу зйомок. Також багато в роботі залежить і від партнерів — а тут я просто мегазадоволена, тому що у нас дуже крута акторська команда. Наприклад, сьогодні на зйомці ми працюємо втрьох — я, Саша Кобзар та Андрій Пономаренко — і це просто феєрія!».

Андрію Пономаренко стало цікаво вперше спробувати себе в образі веселого та безтурботного героя: «Мій персонаж Антон — це найкращий друг Ігоря, з яким вони разом працюють у ветклініці. У них починається перипетія різних подій, де навіть буде перевірка на дружбу. Ця роль мені здається дуже цікавою, адже в такому амплуа я вперше. Антон мені чимось нагадує коня Юлія з «Трьох богатирів» — такий собі персонаж, який обов’язково знаходить вихід. Але він не завжди смішний, у нього є і драматичні моменти. Мені здається, що у нас вийде гарна, цікава лірична комедія».

Імовірно, що серіал «2+2=6» вийде на телеканалі СТБ вже наступної весни. Слідкуйте за анонсами!

Нагадаємо, що вже 27 серпня СТБ та Vaverka Production представляють новий серіал «Здається будиночок біля моря».

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