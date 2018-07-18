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Телеканал СТБ / «2+2=6» — стартували зйомки нового серіалу СТБ

«2+2=6» — стартували зйомки нового серіалу СТБ

Телеканал СТБ

17 липня традиційним розбиттям тарілки ознаменувався початок знімального процесу нової ліричної комедії СТБ. Інтригуюча назва «2+2=6» одразу наштовхує на безліч думок і хочеться скоріше дізнатися, в чому ж загадка. Виявляється, це історія двох пар різних поколінь, які в один і той же час готуються стати батьками. Новий серіал СТБ обіцяє бути легким, світлим та актуальним, що порушить проблеми багатьох сімей. Як минув перший день зйомок фільму «2+2=6» — читайте в нашому репортажі.

олексій поляков, дмитро танкович, павло кривчик

Олексій Поляков, Дмитро Танкович та Павло Кривчик

Авторами ідеї «2+2=6» виступили Дмитро Танкович, Олексій Поляков, Павло Кривчик та Дмитро Хрипун. В основі сюжету — історія сімейної пари, яка з багатьох поширених причин перебуває на межі розлучення. Все ж таки остаточно розірвати стосунки подружжю не дає несподівана звістка: виявилося, що дружина вагітна. Ба більше, з’ясувалося, що й їхня 16-річна дочка теж чекає на дитину!

Vaverka Production

Vaverka Production

Над створенням картини «2+2=6» працює команда Vaverka Production, яку очолює Дмитро Танкович. Як правило, в перший день зйомок всі перебувають у напрузі та хвилюванні, але на цьому майданчику панувала тепла, світла атмосфера, що підтвердили як актори, так і знімальна група. Здавалося, що блискучим гумором просякнуті навіть стіни павільйону! Уявляємо, що відбуватиметься на екрані…

дмитро танкович

Дмитро Танкович

Креативний продюсер Vaverka Production Дмитро Танкович зазначив, що історія «2+2=6» — дуже хороша, але водночас і непроста: «Таке цілком могло статися у реальному житті, і буде дуже цікаво подивитися, як наші герої виплутаються зі складних обставин. До того ж цей серіал вирізняє те, що у нас, по суті, немає негативних персонажів. Всі герої дуже різні, глибокі… Так, їм непросто, але я сподіваюся, що вони впораються. Мені здається, у нас вийде дуже добрий та світлий серіал».

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Ігор Забара

Ігор Забара

Режисером картини «2+2=6» став Ігор Забара, для якого ця робота — свого роду віддушина після зйомок низки «страшилок», із вбивствами та погонями: «Це дуже світла історія, і мені перш за все дуже сподобався літературний матеріал. Тому, коли мене покликали мої земляки білоруси (у нас же білоруська мафія тут — в особі Танковича), я був дуже задоволений. До того ж останнім часом я знімав «страшилки», грубо кажучи. А тут прекрасна історія двох пар. Все це легко, красиво, з гарною мовою. Наші автори просто розумнички — вони поєднують і лірику, і легкий гумор. Мені здається, що ця історія буде дуже цікавою: вона молодіжна, дзвінка та класна, з безліччю інтриг і заплутаних ситуацій. Я хочу, щоб наші глядачі посміхалися і водночас щоб у них щось защеміло, й вони навіть сплакнули».

Катя Колесник, Олексій Поляков, Дмитро Танкович та Павло Кривчик

Катя Колесник, Олексій Поляков, Дмитро Танкович та Павло Кривчик

Катя Колесник, головний сценарист картини, розповіла, як зароджувалася ця історія: «Ідея створювалася давно, довго осмислювалася та переписувалася. Спочатку головний герой був власником кафе, але врешті-решт ми прийшли до ветеринара. Нам здалося, що м’який, жалісливий чоловік, який ще й любить тварин, — ідеальний персонаж. Сам процес написання сценарію був складним: він переписувався кілька разів, ми «доточували» сцени в стислі строки, а це дуже трудомісткий процес. Але вже в перший знімальний день ми побачили, що наша робота подобається команді, і якщо такий настрій зберігатиметься і надалі, то значить, що ми зі сценаристами зробили все правильно».

Наталя Васько

Наталя Васько

Головні ролі — подружжя Ігоря та Наталю — виконують актори Наталя Васько і Олександр Кобзар. Так, в цій картині для Наталії Васько важливо через образ своєї героїні розповісти глядачеві більше про себе, адже їй здається, що вони дуже схожі: «Я вважаю, що моя героїня Наталя на 99% влучає в мене як в Наталію Васько. Мені хочеться показати її зворушливість, чуттєвість, вразливість, силу та неймовірну жіночність. Думаю, що жінки нашої країни, які дивитимуться цю історію, зможуть знайти відповіді на питання, що виникають у повсякденному житті. Наш фільм стане свого роду маленькою енциклопедією, настільною книгою для використання в житті. І я б дуже хотіла, щоб моя героїня встановила тісний зв’язок, тет-а-тет з кожною жінкою».

Олександр Кобзар

Олександр Кобзар

Цікаво, що для Олександра Кобзаря лірична комедія і, власне, позитивна роль — новий досвід, адже раніше він грав негативних героїв та працював у більш важких жанрах. «Я вже втомився від негативних ролей, тому дуже довго чекав цього проекту. Мій герой м’який та невпевнений у собі чоловік. Він більше часу приділяє роботі, ніж сім’ї, тому і стосунки з дружиною опинилися на межі розриву. Я думаю, що ті проблеми, які порушені в цьому матеріалі, стосуватимуться багатьох сімей. Глядач має винести для себе, що найголовніше у житті — це правильні стосунки. У будь-якій ситуації важливо залишатися людьми — і наша історія вчить цьому. Ми повинні трохи простіше ставитися до життя, не приймати близько до серця проблеми і не перебільшувати їх значення», — зізнався Олександр.

Слава Красовська

Слава Красовська

Разом з головним героєм Ігорем у ветеринарній клініці працюють Марина і Антон. Роль Марини виконує актриса Слава Красовська: «Моя героїня дуже хороша дівчина, зі своїми мріями, цілями та світоглядом. Будемо сподіватися, що все у неї вийде. Зараз складно сказати щось більш конкретне, тому що ми тільки починаємо. І мені здається, що будь-який образ вимальовується по ходу зйомок. Також багато в роботі залежить і від партнерів — а тут я просто мегазадоволена, тому що у нас дуже крута акторська команда. Наприклад, сьогодні на зйомці ми працюємо втрьох — я, Саша Кобзар та Андрій Пономаренко — і це просто феєрія!».

Андрій Пономаренко та Дмитро Танкович

Андрій Пономаренко та Дмитро Танкович

Андрію Пономаренко стало цікаво вперше спробувати себе в образі веселого та безтурботного героя: «Мій персонаж Антон — це найкращий друг Ігоря, з яким вони разом працюють у ветклініці. У них починається перипетія різних подій, де навіть буде перевірка на дружбу. Ця роль мені здається дуже цікавою, адже в такому амплуа я вперше. Антон мені чимось нагадує коня Юлія з «Трьох богатирів» — такий собі персонаж, який обов’язково знаходить вихід. Але він не завжди смішний, у нього є і драматичні моменти. Мені здається, що у нас вийде гарна, цікава лірична комедія».

Ігор Забара

Режисер Ігор Забара розбиває тарілку перед стартом зйомок серіалу «2+2=6»

Імовірно, що серіал «2+2=6» вийде на телеканалі СТБ вже наступної весни. Слідкуйте за анонсами!

Нагадаємо, що вже 27 серпня СТБ та Vaverka Production представляють новий серіал «Здається будиночок біля моря».

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