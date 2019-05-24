У ситкомі «Джованні» актриса Катерина Варченко грає роль Лізи, найкращої подруги Ані. Як починався творчий шлях зірки? Більше про артистку, її фільмографія і багато іншого – в матеріалі.

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Творчістю артистка почала займатися з самого дитинства. Все почалося з театральної студії «Фантазія плюс» в місті Прилуки (Чернігівська область). Водночас Катерина займалася в музичній школі по класу скрипки і навчалася у хореографічній школі.

Катерина Варченко вибрала професію актриси, тому що вона поєднує в собі все. Актор повинен вміти і танцювати, і грати на інструментах. «Ну, або робити вигляд, що ти вмієш це робити», – зазначила артистка.

Народилася Катерина Варченко 18 липня 1989 року. Закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

Зараз зірка викладає маленьким акторам в театрі «Фантазія». У кіно дівчина дебютувала в 2009 році.

Катерина Варченко одружена з Анатолем Фон-Філандрі. У пари в 2016 році народився син, якого вони назвали Крістіан-Доріан: «Ми хочемо, щоб він виріс таким міжнародним і щоб всіма мовами його ім’я звучало чудово».

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Фільмографія:

«Повернення Мухтара»-5«Свати»-6

«Пляж»

«Провідниця»

«Господиня»

«Джованні»

«Кріпосна»

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