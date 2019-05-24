Екатерина Варченко: биография актрисы ситкома «Джованни»
В ситкоме «Джованни» актриса Екатерина Варченко играет роль Лизы, лучшей подруги Ани. Как начинался творческий путь звезды? Больше об артистке, ее фильмография и многое другое – в материале.
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Творчеством артистка начала заниматься с самого детства. Все началось с театральной студии «Фантазия плюс» в городе Прилуки (Черниговская область). В то же время Екатерина занималась в музыкальной школе по классу скрипки и училась в хореографической школе.
Екатерина Варченко выбрала профессию актрисы, потому что она совмещает в себе все. Актер должен уметь и танцевать, и играть на инструментах. «Ну, или делать вид, что ты умеешь это делать», – отметила артистка.
Родилась Екатерина Варченко 18 июля в 1989 году. Закончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.
Сейчас же звезда преподает маленьким актерам в этом же театре «Фантазия». В кино девушка дебютировала в 2009 году.
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Екатерина Варченко замужем за Анатолем Фон-Филандром. У пары в 2016 году родился сын, которого они назвали Кристиан-Дориан: «Мы хотим, чтобы он вырос таким международным и чтобы на всех языках его имя звучало великолепно».
Фильмография:
- «Возвращение Мухтара»-5
- «Сваты»-6
- «Пляж»
- «Проводница»
- «Хозяйка»
- «Джованни»
- «Крепостная»