Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Екатерина Варченко: биография актрисы ситкома «Джованни»

24.05.2019

В ситкоме «Джованни» актриса Екатерина Варченко играет роль Лизы, лучшей подруги Ани. Как начинался творческий путь звезды? Больше об артистке, ее фильмография и многое другое – в материале.

Больше по теме: «Джованни»: креативный продюсер Виталий Е рассказал больше о ситкоме

катя варченко 2019

Фото взято из источника: instagram.com/varchuha

Творчеством артистка начала заниматься с самого детства. Все началось с театральной студии «Фантазия плюс» в городе Прилуки (Черниговская область). В то же время Екатерина занималась в музыкальной школе по классу скрипки и училась в хореографической школе.

Екатерина Варченко выбрала профессию актрисы, потому что она совмещает в себе все. Актер должен уметь и танцевать, и играть на инструментах. «Ну, или делать вид, что ты умеешь это делать», – отметила артистка.

Родилась Екатерина Варченко 18 июля в 1989 году. Закончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

Сейчас же звезда преподает маленьким актерам в этом же театре «Фантазия». В кино девушка дебютировала в 2009 году.

Больше по теме: «Джованни»: эксклюзивное интервью с Екатериной Варченко

Екатерина Варченко замужем за Анатолем Фон-Филандром. У пары в 2016 году родился сын, которого они назвали Кристиан-Дориан: «Мы хотим, чтобы он вырос таким международным и чтобы на всех языках его имя звучало великолепно».

Фильмография:

  • «Возвращение Мухтара»-5
  • «Сваты»-6
  • «Пляж»
  • «Проводница»
  • «Хозяйка»
  • «Джованни»
  • «Крепостная»

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить