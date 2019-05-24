В ситкоме «Джованни» актриса Екатерина Варченко играет роль Лизы, лучшей подруги Ани. Как начинался творческий путь звезды? Больше об артистке, ее фильмография и многое другое – в материале.

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Творчеством артистка начала заниматься с самого детства. Все началось с театральной студии «Фантазия плюс» в городе Прилуки (Черниговская область). В то же время Екатерина занималась в музыкальной школе по классу скрипки и училась в хореографической школе.

Екатерина Варченко выбрала профессию актрисы, потому что она совмещает в себе все. Актер должен уметь и танцевать, и играть на инструментах. «Ну, или делать вид, что ты умеешь это делать», – отметила артистка.

Родилась Екатерина Варченко 18 июля в 1989 году. Закончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

Сейчас же звезда преподает маленьким актерам в этом же театре «Фантазия». В кино девушка дебютировала в 2009 году.

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Екатерина Варченко замужем за Анатолем Фон-Филандром. У пары в 2016 году родился сын, которого они назвали Кристиан-Дориан: «Мы хотим, чтобы он вырос таким международным и чтобы на всех языках его имя звучало великолепно».

Фильмография:

«Возвращение Мухтара»-5

«Сваты»-6

«Пляж»

«Проводница»

«Хозяйка»

«Джованни»

«Крепостная»

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