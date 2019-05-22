«Джованни»: эксклюзивное интервью с Екатериной Варченко

Екатерина Варченко сыграла в «Джованни» очень интересного персонажа – девушку-загадку Лизу. Оказывается, актриса не прочь сама поучиться у своей героини. С чего началась история Екатерины в этом проекте? Подробнее читайте в интервью.

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Екатерина, расскажите, как началась ваша история в ситкоме?

В «Джованни» я попала случайно. Мне позвонила моя лучшая подруга Евгения Мякенькая – моя кума, она крестила моего ребенка. Женя сказала: «Жду сейчас утверждения в двух проектах». Одним из них был именно ситком «Джованни». Потом Женя звонит еще раз и говорит: «Все, нас осталось только двое: я и еще одна девочка. Вот сейчас утвердят и у меня будет работа». Тут звонят мне и приглашают принять участие в пробах. Я не знала, на какую роль. Прочитав сценарий, я поняла, что это роль Лизы. Именно на нее пробовалась моя подруга. Я пошла на пробы. Потом мне позвонили и сообщили, что меня утвердили. Я сразу же позвонила подруге и говорю: «Прости, Женя, но меня утвердили». Вот так и началась моя история в ситкоме «Джованни».

Конфликта с лучшей подругой из-за этого не было?

Нет, конечно же! Это же работа. Мы привыкли, что может быть 10 проб: в одной утвердили, во второй – нет.

Чем вас заинтересовал этот проект?

Он очень крутой! Мне нравится все – актеры, режиссер, нравится группа, даже павильон, в котором мы так долго сидели. Во всем этом есть что-то особенное. Мы были как одна семья. Я влюблена в свою героиню. Мне нравится моя челка, которую нашли мои девочки. Мы давно уже работаем с гримерами, и я им говорю: «Давайте что-то менять, сделаем челку, подстрижем меня». Я люблю меняться, быть разной. Как для актрисы, для меня важен этот момент – меняться и пробовать себя в каких-то других персонажах, характерах. Вот мне придумали эту челочку, которой я очень рада, могу плавать в этом образе как угодно. Челочка – это изюминка образа. Лиза – взбалмошная, светлая, добрая и легкая, к тому же я могу оправдывать ее поступки.

Я слышала, что на съемочной площадке вы называли друг друга именами персонажей. Это правда? Вера Кобзарь говорила, что к ней так и обращались – Светлана.

Да-да, именно так все и было! А с Верой Кобзарь мы раньше работали в двух проектах. В одном мы были подругами. Она такая смешная! У нас было пару общих сцен. На нее невозможно просто смотреть. Вера действительно классная и идеально подходит на эту роль.

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Есть ли у вас общее что-то с вашим персонажем Лизой?

Много на самом деле. Лиза такая многогранная. Всплывают многие вещи. Она такой объемный человек, живет объемно, да и поступки у нее объемные. Лиза дружит, любит, целует крыс с хвостами, ей нравятся эти маленькие волосатые мужчины, гномики. Самое главное – она добрая. Я сегодня видела женщину, которая мусор выбросила возле дерева. Думаю: «Как же к ней подойти?». А Лиза бы сразу подошла и сказала «Вы потеряли», положила бы в сумочку мусор и пошла бы дальше, как-будто ничего и не случилось. Вот мне от Лизы надо поднабраться наглой доброй смелости. Она легко может сказать о том, что думает. В жизни мы иногда боимся это говорить.

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