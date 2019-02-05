Серіал «За вітриною» набирає хвилюючих обертів. Заради того, щоб врятувати кохання всього свого життя, Галя готова піти на все! Дивіться 6 лютого о 20:00 відразу дві серії «За вітриною».

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Після того, що Галя пройшла (в’язниця, побої), вона зробить все, щоб врятувати свого коханого. 15 років – вирок для Андрія і знак, щоб почати справжню боротьбу, – для Галі. Заради цього їй доведеться налагодити стосунки з головним ворогом «Vetrov Plaza».

Video: «За вітриною»: що зробить Галя для того, щоб врятувати свого коханого (Анонс) Серіал За вітриною - 11, 12 серії на сайті СТБ вже 6.02.2019. Про що сюжет 11, 12 серій За вітриною читайте в анонсі

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