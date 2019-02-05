Сериал «За витриной» набирает волнительные обороты. Ради того, чтобы спасти любовь всей своей жизни, Галя готова пойти на все! Смотрите 6 февраля в 20:00 сразу две серии «За витриной».

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После того, что Галя прошла (тюрьма, побои), она сделает все, чтобы спасти своего любимого. 15 лет – приговор для Андрея и знак, чтобы начать настоящую борьбу, – для Гали. Ради этого ей придется наладить отношения с главным врагом «Vetrov Plaza».

Video: «За витриной»: что сделает Галя, чтобы спасти своего возлюбленного Сериал За витриной - 11, 12 серии на сайте СТБ уже 6.02.2019. О чем сюжет 11, 12 серий За витриной читайте в анонсе

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