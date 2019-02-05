PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

«За витриной»: что сделает Галя, чтобы спасти своего возлюбленного

05.02.2019

Сериал «За витриной» набирает волнительные обороты. Ради того, чтобы спасти любовь всей своей жизни, Галя готова пойти на все! Смотрите 6 февраля в 20:00 сразу две серии «За витриной».

Больше по теме: «За витриной»: актеры мелодраматического сериала

После того, что Галя прошла (тюрьма, побои), она сделает все, чтобы спасти своего любимого. 15 лет – приговор для Андрея и знак, чтобы начать настоящую борьбу, – для Гали. Ради этого ей придется наладить отношения с главным врагом «Vetrov Plaza».

Video: «За витриной»: что сделает Галя, чтобы спасти своего возлюбленного

Сериал За витриной - 11, 12 серии на сайте СТБ уже 6.02.2019. О чем сюжет 11, 12 серий За витриной читайте в анонсе

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить