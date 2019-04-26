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«За витриной»: топ-10 фактов о Елизавете Фалей

26.04.2019

Главная героиня сериала «За витриной» Елизавета Фалей рассказала топ-10 интересных фактов о себе. Почему актриса любит засыпать под звуки дождя и какой у нее любимый салат? Подробнее читайте в материале о прекрасной, нежной и утонченной Елизавете Фалей.

  1. Самый любимый салат – «Цезарь»

Когда прихожу в заведение, всегда беру его. Если салат вкусный, то я обязательно приду ещё раз в это место.

за витриной галя

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  1. Чтит семейные традиции

На Рождество и Пасху мы всегда ездим к бабушке с дедушкой. Ведь что может быть лучше светлого праздника в кругу самых близких людей?

за витриной

  1. Любит дарить подарки  

Так приятно делать людей счастливее. Иногда даже самый маленький подарок сделает человека чуточку счастливее. Всегда подписываю открытки. Если прийти к моим подружкам домой, можно увидеть коробочку с различными подарочками и открытками.

елизавета фалей

  1. Любит детей и работать с ними

Когда работаешь с такими маленькими ангелочками, забываешь обо всем. Девушки, рожайте больше детей, ведь они – наша жизнь. Дети – это счастье. Пусть каждый человек однажды вечером осознает, что он самый богатый в мире – от того, что рядом с ним его семья. Пусть в каждой семье будет звонкий детский смех! Ведь это самое настоящее счастье.

лиза фалей

  1. Ценит дружбу

Мне очень повезло с друзьями. Они у меня замечательные. Они всегда рядом! Каждый человек на своём жизненном пути хочет и стремится обрести счастье. И каждый вкладывает в это слово своё понимание. Но, наверное, никто не будет спорить, что одной из важных составляющих счастья является дружба. Я бесконечно рада, что у меня есть такие родные люди.

за витриной галя

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  1. Для Елизаветы важен домашний уют

Все идет от родителей. Моя мама прекрасная женщина, она создает такое тепло в доме. В детстве я всегда смотрела, как она украшает дом, подаёт красиво блюда на завтрак, обед и ужин. И теперь, когда ты живешь отдельно от родителей, ты также создаешь такую домашнюю атмосферу. Очень люблю, когда горят свечи. Ведь как приятно за ужином сидеть при свечах.

за витриной

  1. У актрисы есть младший брат

У меня есть младший брат. Человек, который всегда поддержит мои идеи! Я называю его красавчиком! Блондин с голубыми глазами, да ещё такой высокий!

за витриной галя

  1. Любит засыпать под звуки дождя

Шум дождя – один из самых красивых звуков природы! Когда ложишься спать и слышишь этот волшебный звук, вспоминаешь самые теплые моменты, семью, родных, детство, от таких добрых воспоминаниях хочется быстро уснуть и погрузиться в мир снов.

9. Считает пунктуальность одним из самых важных качеств человека

Люблю очень ответственных людей!

  1. Мечтает открыть своё кулинарное шоу

В свободное от театра и кино время я люблю готовить различные блюда, стараюсь каждый ужин сделать вкусным, уютным и домашним. Создавая что-то вкусное, хочется делиться со всеми.

за витриной 2019

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