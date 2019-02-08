Анна Сагайдачная: биография, творчество и все новости об актрисе

Талантливая актриса Анна Сагайдачная сыгарет в масштабной костюмированной мелодраме «Крепостная». Уже в конце зимы 2019 года девушка появится на экранах СТБ в одной из главных ролей. В кого перевоплотится украинская артистка в сериале? И свободно ли сердце Анны? Биографию и все о творческом пути Анны Сагайдачной читайте в материале.

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Полное имя: Анна Александровна Сагайдачная

Дата рождения: 1 июня 1989 г.

Место рождения: Красноград

Деятельность: актриса кино

Семейное положение: замужем

Место проживания: Киев

Детство и юность. С раннего детства жизнь Анны Сагайдачной связана с творчеством: она увлекалась музыкой и хореографией. Также девушка посещала музыкальную школу. Поэтому Анна собиралась поступить в одно из музыкальных училищ, а о профессии актрисы даже не задумывалась.

Но судьба решила иначе: однажды Анна Сагайдачная за компанию с подругой поехала в театральный вуз Харькова. С тех пор юная артистка уже не расставалась с мыслью о театре и кино. Сперва девушка окончила Киевский национальный университет культуры и искусств, мастерская Ю. А. Муравицкого. А в 2012 году — Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, мастерская Ю. Ф. Высоцкого.

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Начало актерской карьеры. Творческая карьера Анны Сагайдачной начиналась с работы аниматором — артистка вела различные мероприятия. Однажды ей посчастливилось попасть на киностудию, где режиссеры заметили профессионализм молодой актрисы.

Сначала девушка озвучивала иностранные фильмы на украинском языке. А в 2008 состоялся дебют Анны в кино — в ленте «Родные люди». После чего о девушке ничего не было слышно почти три года, поскольку Анна Сагайдачная полностью посвятила себя учебе.

С 2011 года Анна вновь вернулась в индустрию кино. Поначалу девушка исполняла небольшие роли. Известность ей принесла роль в сериале «Красная королева».

За работу в этой картине Анна Сагайдачная была номинирована на национальную телевизионную премию «Телетриумф»-2016 в категории «Актриса телевизионного фильма/сериала».

Личная жизнь. Анна Сагайдачная вышла замуж за коллегу по цеху. Известно только, что ее избранник из сферы кино, но не актер. Супруги познакомились на проекте у Оксаны Байрак, которая провела их церемонию бракосочетания.

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Сериал «Крепостная». В костюмированной мелодраме «Крепостная» Анна Сагайдачная сыграет образованную и очень воспитанную дочь крупнопоместного помещика — Натали Дорошенко. Ее персонаж — интеллигентная модница, которая в курсе всех последних тенденций в мире моды. Натали благополучна и довольна жизнью. Она очень умная, мудрая, имеет уравновешенный характер и всегда готова помочь нуждающимся.

Роли Анны Сагайдачной в кино

2008 — «Родные люди» — эпизод

2011 — «Пончик Люся» — подруга

2011 — «Ласточкино гнездо» — эпизод

2011 — «Здравствуй, мама!» — Инга

2012 — «Женский доктор» — Марьяна Рублёва

2012 — «Дорога в пустоту» — эпизод

2014 — «Пляж» — Лели

2014 — «Обиженная судьбой» — Оксана

2015 — «Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь» — исполнительница роли Джульетты

2015 — «Последний янычар» — Анна

2015 — «Поделись счастьем своим» — Света Игнатова

2015 — «Опасный город» — Вера Элонова

2015 — «Никонов и Ко» — Алёна

2015 — «Красная королева» — Марина Дунаева

2016 — «Проводница» — Соня

2016 — «Одиночка» — Рита

2016 — «На линии жизни» — Соня

2016 — «Восток—Запад» — Оксана

2016 — «40+, или Геометрия любви» — Лариса

2017 — «Контакт» — Дарья Беленькая

2017 — «Схватка» — Вера Элонова

2017 — «Не могу забыть тебя» — Виктория Климчук

2019 — «Крепостная» — Натали Дорошенко

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