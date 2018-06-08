Актриса сериала «Крепостная» Анна Сагайдачная вышла замуж

Украинская актриса Анна Сагайдачная, которая на данный момент снимается в масштабном костюмированном сериале «Крепостная» телеканала СТБ и киностудии Film.ua, 2 июня вышла замуж. Аня рассказала, кто ее избранник и почему церемонию вела известный режиссер Оксана Байрак.

«Мой избранник из сферы кино, но не актер. Это важно, – смеется Анна. – Он работает на киностудии Оксаны Байрак. Мы познакомились с Женей как раз на проекте у Оксаны, поэтому, можно сказать, она наша сваха. Но встречаться мы начали позднее, где-то через полгода. И до свадьбы мы были вместе 3,5 года».

Также Аня призналась, что подготовкой к свадьбе занимались с супругом самостоятельно. Учитывая плотный график в сериале «Крепостная», к церемонии готовились постепенно с зимы, как только Евгений сделал предложение. За месяц до свадьбы уже было все готово и заказано.

«Церемонию провела Оксана Байрак. Чему я была несказанно рада. У нас было очень красивое место с аркой, цветами, и мы искали церемониймейстера. Оксана наш хороший друг. Когда она узнала, что мы в поиске, сказала, что с радостью проведет церемонию для нас», – поделилась Аня.

Удивительно, что сама актриса вышла замуж в реальной жизни параллельно со своей героиней Натали в сериале «Крепостная», который зрители увидят уже весной 2019 года.

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