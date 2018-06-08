Акторка серіалу «Кріпачка» Анна Сагайдачна вийшла заміж

Українська акторка Анна Сагайдачна, яка наразі знімається в масштабному костюмованому серіалі «Кріпачка» телеканалу СТБ та кіностудії Film.ua, 2 червня вийшла заміж. Аня розповіла, хто її обранець і чому церемонію вела відома режисерка Оксана Байрак.

«Мій обранець зі сфери кіно, але не актор. Це важливо, – сміється Анна. – Він працює на кіностудії Оксани Байрак. Ми познайомилися з Женею саме на проекті в Оксани, тому, можна сказати, вона наша сваха. Але зустрічатися ми почали пізніше, десь за півроку. І до весілля ми були разом 3,5 року».

Також Аня зізналася, що підготовкою до весілля займалися з чоловіком самостійно. З огляду на щільний графік в серіалі «Кріпачка», до церемонії готувалися поступово з зими, щойно Євген освідчився. За місяць до весілля вже було все готово і замовлено.

«Церемонію провела Оксана Байрак. Чому я була несказанно рада. У нас було дуже гарне місце з аркою, квітами, і ми шукали церемоніймейстера. Оксана наш хороший друг. Коли вона дізналася, що ми в пошуку, сказала, що з радістю проведе церемонію для нас», – поділилася Аня.

Цікаво, що сама актриса вийшла заміж в реальному житті паралельно зі своєю героїнею Наталі в серіалі «Кріпачка», який глядачі побачать вже навесні 2019 року.

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