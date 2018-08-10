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Телеканал СТБ / «Кріпачка»: мережива, рюші, банти і справжнє заборонене кохання

«Кріпачка»: мережива, рюші, банти і справжнє заборонене кохання

Телеканал СТБ

Дівчина-кріпачка полюбила дворянина. А потім, можливо, всі були щасливі? Хтозна. Зрозуміло одне: буде багато драми, небанальних почуттів, боротьби героїв з обставинами і, звичайно ж, надзвичайно гарного вбрання! Сюжет серіалу «Кріпачка» зачіпає наболілі людські переживання в одну із найкрасивіших і найшляхетніших епох – у XIX столітті. Зйомки почалися ще рік тому і зараз у самому розпалі. Ми трохи відкриємо завісу, щоб і ви разом із редакцією stb.ua перейнялися дивовижністю нового серіалу СТБ «Кріпачка».

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Найтонші деталі у всьому: від булочок на вишуканих блюдцях до газети в руках героя та ідеально зачесаних зачісок дам.

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А юні актори костюмованої драми «Кріпачка» готуються перевтілитися майже в Тома Сойєра в наших реаліях.

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Усе як у справжній казці: принц на білому коні.

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У чоловіків серіалу «Кріпачка», як бачите, не менш вишукані костюми.

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Світський етикет у більшості акторів просто в крові: манери, жести, вишукана мова…

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Коли потрапляєш в такі кімнати, і самим хочеться приміряти одну із розкішних суконь і зручно вмоститися у старовинному кріслі.13 крреп

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У кожного героя – своя історія та різні взаємини з іншими персонажами, але за кадром – це одна велика сім’я, яка перенеслася в інший світ та ідеально там прижилася.

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