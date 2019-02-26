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«Крепостная»: кружева, рюши, банты и настоящая запретная любовь

26.02.2019

Уже сегодня в 20:00 зрители узнают, как девушка-крепостная полюбила дворянина. А потом, возможно, все были счастливы? Кто знает. Ясно одно: будет много драмы, небанальных чувств, борьбы героев с обстоятельствами и, конечно же, красивейших нарядов! Над сериалом «Крепостная» работали FILM.UA и StarLight Films по заказу телеканала СТБ. Сюжет затрагивает наболевшие человеческие переживания в одну из самых красивых и благородных эпох – в XIX веке. Мы немного приоткроем занавес, чтобы и вы прониклись незаурядностью нового сериала СТБ «Крепостная».

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Тончайшие детали во всем: от булочек на изысканных блюдцах до газеты в руках героя и идеально уложенных причесок дам.

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А юные актеры костюмированной драмы «Крепостная» готовятся перевоплотиться почти что в Тома Сойера в наших реалиях.

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Все как в настоящей сказке: принц на белой лошади.

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У мужчин сериала «Крепостная», как видите, не менее изысканные костюмы.

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Светский этикет у большинства актеров просто в крови: манеры, жесты, изысканная речь…

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Когда попадаешь в такие комнаты, и самим хочется примерить одно из роскошных платьев и удобно расположиться в старинном кресле.

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У каждого героя — своя история и разные отношения с другими персонажами, но за кадром — это одна большая семья, которая перенеслась в другой мир и идеально там прижилась.

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