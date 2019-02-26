Вже сьогодні о 20:00 глядачі дізнаються, як дівчина-кріпосна полюбила дворянина. А потім, можливо, всі були щасливі? Хтозна. Зрозуміло одне: буде багато драми, небанальних почуттів, боротьби героїв з обставинами і, звичайно ж, надзвичайно гарного вбрання! Над серіалом «Кріпосна» працювали FILM.UA та StarLight Films на замовлення телеканалу СТБ. Сюжет зачіпає наболілі людські переживання в одну із найкрасивіших і найшляхетніших епох — у XIX столітті. Ми трохи відкриємо завісу, щоб і ви перейнялися дивовижністю нового серіалу СТБ «Кріпосна».

Найтонші деталі у всьому: від булочок на вишуканих блюдцях до газети в руках героя та ідеально зачесаних зачісок дам.

А юні актори костюмованої драми «Кріпосна» готуються перевтілитися майже в Тома Сойєра в наших реаліях.

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Усе як у справжній казці: принц на білому коні.

У чоловіків серіалу «Кріпосна», як бачите, не менш вишукані костюми.

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Світський етикет у більшості акторів просто в крові: манери, жести, вишукана мова…

Коли потрапляєш в такі кімнати, і самим хочеться приміряти одну із розкішних суконь і зручно вмоститися у старовинному кріслі.

У кожного героя – своя історія та різні взаємини з іншими персонажами, але за кадром – це одна велика сім’я, яка перенеслася в інший світ та ідеально там прижилася.

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