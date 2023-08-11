Кабачки в духовке: как и сколько готовить (рецепты)

Кабачки в духовке: 10 рецептов запеченных кабачков от участника «МастерШеф»
Хотите узнать, как вкусно приготовить кабачки в духовке? Предлагаем вашему вниманию 10 рецептов запеченных кабачков от участника кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы» Юрия Негрича. Каждый из них приятно удивит необычными вкусовыми сочетаниями, а приготовление не отнимет много времени. Смотрите простые рецепты кабачков в духовке прямо сейчас!
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Кабачки с сыром
Ингредиенты:
- 2 небольших кабачка
- 50 г сыра
- Соль и специи по вкусу
Приготовление:
- Разогреть духовку до 180–200 °C.
- Кабачки помыть, нарезать тоненькими, но не прозрачными, кружочками. Подсолить.
- На средней терке натереть сыр.
- Укрыть металлический противень пергаментом, фольгой или вставить силиконовую формочку. Выложить ломтики кабачков на подготовленную поверхность, посыпать сыром и специями.
- Запекать 10–15 мин.
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Кабачки, запеченные с яйцом и сыром
Ингредиенты:
- 2 средних кабачка
- 30–50 г твердого сыра
- 3 куриных яйца
- Зелень
Приготовление:
- Помыть кабачки, очистить от кожицы. Нарезать кольцами или кубиками.
- Форму для выпекания выстелить пергаментом, смазать растительным маслом, выложить туда кабачки.
- Взбить яйца с солью и перцем. Вылить на овощи.
- На крупной терке натереть сыр. Посыпать кабачки.
- Запекать в духовом шкафу 35–40 мин. при температуре 200–220 °C.
- Перед подачей украсить мелко порубленной зеленью.
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Закуска из кабачков и пармезана
Ингредиенты:
- 2–3 кабачка
- 1 яичный белок (или целое яйцо)
- панировочные сухари или измельченный сухой хлеб
- 50 г сыра “Пармезан” (или другой подобный)
- Соль, перец (по вкусу)
Приготовление:
- Белок (или яйцо) слегка взбить с солью.
- В другой емкости смешать панировочные сухари с половинкой тертого пармезана. Соль и сухие травы добавить по вкусу.
- Нарезать кабачки на продольные кусочки.
- Окунуть каждый кусочек в белок, а затем обвалять в сухарях.
- Выстелить дно противня пергаментом, смазать растительным маслом. Выложить кабачки.
- Запекать 15–20 мин. при температуре 200 °C. Через 7–10 мин после начала запекания перевернуть палочки на другую сторону.
- Готовое блюдо подавать с соусом из натурального йогурта, зелени и приправ.
Кабачки, запеченные с картофелем и помидором
Ингредиенты:
- 1 кабачок
- 5–6 средних картофелин
- 4–5 твердых помидоров
- 1 большая луковица
- 3 зубчика чеснока
- 30–40 г сыра
- Масло
- Соль, специи по вкусу
- Зелень
Приготовление:
- Лук почистить, мелко нарезать. Вместе с подавленным чесноком слегка поджарить на сковородке.
- Выстелить дно формы или противня пергаментом, смазать растительным маслом. Выложить туда жареный чеснок с луком.
- Чищеную картошку, помидоры и кабачок нарезать кольцами. Выложить на лук в такой поочередности: картофель-помидор-кабачок. Посолить, добавить специи.
- Выпекать 50 мин. в духовом шкафу при температуре 200–220 °C.
- Готовое блюдо посыпать тертым сыром, украсить зеленью.
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Кабачки, запеченные с грибами и сыром
Ингредиенты:
- 2 кабачка
- 200–300 г свежих грибов
- 1 луковица
- 30–40 г сыра
- Соль, специи, зелень по вкусу
Приготовление:
- Кабачки помыть, нарезать полукольцами.
- Помыть грибы, покрошить. Очистить луковицу, мелко нарезать.
- Натереть сыр.
- Выстелить дно формы или противня пергаментом, смазать растительным маслом. Выкладывать на дно кабачки, грибы, лук. Добавить соль, приправы по вкусу. Сверху посыпать сыром и зеленью. Накрыть форму фольгой.
- Запекать при температуре 200–220 °C. После 20 мин. убрать фольгу, запекать до готовности овощей.
Запеканка из кабачков
Ингредиенты:
- 2–3 молодых кабачка
- 200 г зерненого творога
- 40–50 г твердого сыра
- 3 зубчика чеснока
- 2 куриных яйца
- Подсолнечное масло
- Зелень
- Соль, специи
Приготовление:
- Натереть кабачки на крупную терку. Посолить, оставить, чтобы пустили сок.
- Сыр натереть на крупную терку, смешать с творогом. В полученную смесь выдавить чеснок. Добавить соль, яйца, слегка взбить.
- Отжать кабачки, слить весь сок.
- Выстелить дно формы или противня пергаментом, смазать растительным маслом.
- Выложить кабачки, залить яично-сырной массой. Добавить зелень.
- Запекать в духовке при температуре 250 °C 30–40 мин.
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Кофейный шоколадный кекс с цукини
Ингредиенты:
- 2 ст. тертого цукини
- 85 г растопленного сливочного масла
- 1 яйцо
- 1 ст. муки
- ¼ ст. какао-порошка
- 1 ч. л. соды
- ½ ч. л. корицы
- ½ пакетика ванилина
- ¾ ст. сахара
- ¼ ч. л. растворимого кофе
- ¼ ч. л. соли
- 2 ст. л. шоколадных капель
- Оливковое масло
Приготовление:
- Муку смешать с какао, ванилином, содой и солью.
- Яйцо взбить с сахаром. Добавить кофе и сливочное масло. Взбить еще раз.
- Из тертого цукини слегка отжать лишнюю влагу и добавить к яичной смеси.
- Перемешать и соединить с сухими ингредиентами. Снова перемешать.
- Форму смазать оливковым маслом и слегка присыпать мукой. Выложить тесто в форму для кекса и отправить в духовку выпекаться в течение 50 мин. при 180 °С.
- За 20 мин. до конца выпекания посыпать шоколадными каплями. Готовность кекса проверить зубочисткой.
Запеченные лодочки из кабачков
Ингредиенты:
- 2 кабачка
- 250 г куриного филе
- 1 болгарский перец
- 1 помидор
- 1 морковь
- 1 луковица
- ½ банки черных оливок
- 100 г твердого сыра
- 1 ст. л. оливкового масла
- Соль, перец
Приготовление:
- Куриное филе нарезать кубиками и обжарить на масле.
- Кабачки разрезать вдоль пополам и очистить от семян. Смазать кетчупом.
- Оливки разрезать на половинки. Помидор, болгарский перец, морковь и лук нарезать кубиками.
- Смешать овощи, добавить обжаренное куриное филе и приправить по вкусу.
- Получившуюся начинку выложить в лодочки из кабачков.
- Переложить на смазанный маслом противень и запекать 30 мин. при 200 °С. За 5 мин. до готовности посыпать тертым сыром.
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Фриттата с кабачками
Ингредиенты:
- 3 кабачка
- 4–5 яиц
- 50 мл молока
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 100 г твердого сыра
- 2 ст. л. подсолнечного масла
- Зелень по вкусу
- Соль, перец
Приготовление:
- Кабачки нарезать кружочками толщиной примерно 0,4 см.
- Лук и чеснок мелко порубить и обжарить на масле до прозрачности.
- Добавить в сковороду кабачки и тушить 7 мин., периодически помешивая.
- Яйцо взбить с молоком, солью и перцем. Сыр натереть. Зелень мелко порубить.
- Добавить все к яичной массе и перемешать.
- Затем добавить тушеные кабачки.
- Форму для выпекания смазать маслом и выложить получившуюся смесь. Выпекать 30–40 мин. при 180 °С.
Кабачки по-гречески
Ингредиенты:
- Молодой кабачок – 1 шт.
- Зеленый лук – 3–4 шт.
- Шпинат – 20 грамм
- Салат – 3–4 листочка
- Болгарский перец – 2–3 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Укроп – 3–4 шт.
- Лимон – 1\2 шт.
- Оливковое масло
- Мука
- Соль, сахар, перец по вкусу.
Приготовление:
- Очистить кабачок и нарезать тонкими кружочками.
- Обвалить в муке и поджарить в оливковом масле.
- Измельчить зеленый лук и также обжарить на сковороде. Добавить мелко нарезанные листья шпината, салат, болгарский перец, помидоры и зелень.
- Тушить на медленном огне, посолив и поперчив.
- Добавить обжаренные кабачки. Полить соком половинки лимона.
- Запекать в духовке 15–20 минут.
- Подавать кабачки по-гречески стоит охлажденными. Для украшения – посыпать мелко нарезанным укропом.
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