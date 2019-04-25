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Нетта Барзилай выступит на Atlas Weekend

25.04.2019

Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай выступит на фестивале Atlas Weekend. Вот так вот бывает: Украина в Тель-Авив не отправила своего конкурсанта, а звезда, которая принесла Израилю в прошлом году победу, порадует украинцев своим визитом. Подробнее – в материале.

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атлас викенд 2019 нетта

Фото взято из источника: instagram.com/nettabarzi

Мы не едем на Евровидение – оно само к нам приедет! В Украине посетителей Atlas Weekend порадует Нетта Барзилай. Израильская певица, победительница Евровидения-2018,  выступит летом на фестивале, о чем сообщили сами организаторы мероприятия.

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Организаторы заявили, что если в этом году Украина не едет на Евровидение в Израиль, то победительница прошлогоднего международного конкурса должна приехать в Украину. К слову, ранее Нетта представила новый клип  на песню «Bassa Sababa», который был снят в Киеве. В видеоролике можно лицезреть помещение Национальной библиотеки им. Вернадского.

нетта барзилай 2019

Фото взято из источника: instagram.com/nettabarzi

Напоминаем, что Atlas Weekend пройдет жарким солнечным летом – с 9 по 14 июля.

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