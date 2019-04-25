Переможниця Євробачення-2018 Нетта Барзілай виступить на фестивалі Atlas Weekend. Ось так от буває: Україна в Тель-Авів не відправила свого конкурсанта, а зірка, яка принесла Ізраїлю торік перемогу, порадує українців своїм візитом. Детальніше – в матеріалі.

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Ми не їдемо на Євробачення – воно саме до нас приїде! В Україні відвідувачів Atlas Weekend порадує Нетта Барзілай. Ізраїльська співачка, переможниця Євробачення-2018, виступить влітку на фестивалі, про що повідомили самі організатори заходу.

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Організатори заявили, що якщо цього року Україна не їде на Євробачення до Ізраїлю, то переможниця минулорічного міжнародного конкурсу повинна приїхати в Україну. До слова, дещо раніше Нетта представила новий кліп на пісню «Bassa Sababa», який було знято в Києві. У відеоролику можна побачити приміщення Національної бібліотеки ім. Вернадського.

Нагадуємо, що Atlas Weekend пройде гарячим сонячним літом – з 9 по 14 липня.

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