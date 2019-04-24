Завдяки перемозі Нетти Барзілай на Євробаченні-2018 міжнародний конкурс цього року пройде в Ізраїлі. Нагадуємо, що співачка отримала перше місце, виступивши з композицією «Toy». Журі віддало Нетті третє місце, але глядачі з максимальною кількістю балів дозволили артистці стати переможницею Євробачення минулого року. Як провела рік після міжнародного конкурсу Нетта Барзілай – читайте в матеріалі.

Перемігши в «А-Кохав А-Ба Ле-Євровізіон»-5, Нетта Барзілай вирушила на Євробачення-2018, де завдяки активній підтримці глядачів вона здобула перемогу. Після чого 5 липня артистку звинуватили у плагіаті. Обвинувачення були висунуті «Universal Music Studios».

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Звукозаписувальна компанія направила претензію авторам конкурсної пісні Нетти Барзілай «Toy».

Нетта Барзілай – «Toy»

На їхню думку, композиція дуже схожа на хіт The White Stripe’s – «Seven Nation Army».

The White Stripe’s – «Seven Nation Army»

Відомо, що Європейська мовна спілка звинувачення в плагіаті так і не визнала.

Згадаємо і позитивні моменти у творчому житті артистки. 1 лютого 2019 року Нетта випустила свій другий кліп «Bassa Sababa». У відеоролику можна побачити приміщення Національної бібліотеки Вернадського. У кліпі «Bassa Sababa» дуже незвичайні і захопливі образи. На думку прихильників виконавиці, і пісня, і кліп викликають справжнє захоплення: «Чудова пісня. Нетта – справжня королева». Кліп став відомий як найдорожчий за всю історію Ізраїлю. На його створення було витрачено близько мільйона шекелів. Менше ніж за добу відеоробота переможниці Євробачення-2018 посіла перше місце у списку роликів YouТube, які найбільше переглядають.

Нетта Барзілай – «Bassa Sababa»

Гордість Ізраїлю Нетта Барзілай не втомлюється дивувати своїх шанувальників. Минулого місяця, на Тижні моди в Тель-Авіві, співачка вийшла в яскравому відвертому купальнику. Її вихід був епатажним і виглядав як справжнє шоу. На високих підборах, у жовтому вбранні дівчина затьмарила моделей, які стояли з нею поруч на подіумі. До речі, саме тоді зірка прокоментувала ставлення до своїх пишних форм. Нетта вважає, що це її сценічна родзинка, і тому ніяких комплексів у неї немає!

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Нагадуємо, що на Євробаченні-2019 Нетта Барзілай виступить як запрошена зірка. Співачка виконає пісню «Toy» в першому півфіналі, правда, вже в іншій версії. Також ми побачимо виступ Нетти у фіналі 18 травня. Артистка виступить з новою композицією, прем’єра якої відбудеться трохи пізніше.

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