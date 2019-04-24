Благодаря победе Нетты Барзилай на Евровидении-2018 международный конкурс в этом году пройдет в Израиле. Напоминаем, что певица получила первое место, выступив с композицией «Toy». Жюри отдало Нетте третье место, но зрители с максимальным количеством баллов позволили артистке стать победительницей Евровидения в прошлом году. Как провела год после международного конкурса Нетта Барзилай – читайте в материале.

Победив в шоу «А-Кохав А-Ба Ле-Эйровизйон»-5, Нетта Барзилай отправилась на Евровидение-2018, где благодаря активной поддержке зрителей одержала победу. После чего 5 июля артистку обвинили в плагиате. Обвинения были выдвинуты «Universal Music Studios».

Больше по теме: Евровидение-2019: звезды, приглашенные на международный конкурс

Звукозаписывающая компания направила претензию авторам конкурсной песни Нетты Барзилай «Toy».

Нетта Барзилай – «Toy»

В их понимании композиция очень похожа на хит The White Stripe’s – «Seven Nation Army».

The White Stripe’s – «Seven Nation Army»

Известно, что Европейский вещательный союз обвинение в плагиате так и не признал.

Вспомним и положительные моменты творческой жизни артистки. 1 февраля 2019 года Нетта выпустила свой второй клип «Bassa Sababa». В видеоролике можно лицезреть помещение Национальной библиотеки Вернадского. В клипе «Bassa Sababa» очень необычные и захватывающие образы. По мнению поклонников исполнительницы, и песня, и клип вызывают настоящий восторг: «Чудесная песня. Нетта – настоящая королева». Клип стал известен как самый дорогостоящий за всю историю Израиля. На его создание было потрачено около миллиона шекелей. Меньше чем за сутки видеоработа победительницы Евровидения-2018 заняла первое место в списке самых просматриваемых роликов YouТube.

Нетта Барзилай – «Bassa Sababa»

Гордость Израиля Нетта Барзилай не устает удивлять своих поклонников. В прошлом месяце, на Неделе моды в Тель-Авиве, певица вышла в ярком откровенном купальнике. Ее выход был эпатажным и выглядел как настоящее шоу. На высоких каблуках, в желтом одеянии девушка затмила моделей, которые стояли с ней рядом на подиуме. Кстати, именно тогда звезда прокомментировала отношение к своим пышным формам. Нетта считает, что это ее сценическая изюминка, и поэтому никаких комплексов у нее нет!

Больше по теме: Евровидение-2019: какие страны выступят в первом полуфинале

Напоминаем, что на Евровидении-2019 Нетта Барзилай выступит в качестве приглашенной звезды. Певица исполнит песню «Toy» в первом полуфинале, правда, уже в другой версии. Также мы увидим выступление Нетты и в финале 18 мая. Артистка выступит с новой композицией, премьера которой состоится несколько позже.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ