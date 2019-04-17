Евровидение-2019 пройдет в израильском городе Тель-Авив 14, 16 и 18 мая. Мы подготовили список стран – участниц первого полуфинала, который состоится 14 мая 2019 года. Подробности – в материале.

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В первом полуфинале выступят 17 участников в таком порядке:

Напоминаем, что Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019. Тем не менее, по словам представителей НОТУ, трансляция конкурса в стране не отменена.

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К слову, все песни стран – участниц вы можете прослушать на нашем сайте.

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