Рок-гурт «Сплин» став четвертим хедлайнером Atlas Weekend — 2019! Легендарний колектив виступить 12 липня на головній сцені фестивалю. Більше подробиць — у матеріалі.

Більше на тему: Atlas Weekend: хедлайнери фестивалю в 2019 році

«Сплин» — гурт з багаторічною історією. Цього року, 27 травня, колективу виповнюється 25 років! Хлопці стали культовими після випуску «Гранатового альбома», а пісні «Орбит без сахара», «Выхода нет» моментально отримали статус хітів та потрапили в ротацію всіх радіостанцій. «Сплин» з легкістю збирає найбільші майданчики на просторах СНД і дивує шанувальників експериментами зі звуком у кожному новому альбомі. Фронтменом гурту був і залишається Олександр Васильєв.

Більше на тему: Atlas Weekend 2019: Letay і Bahroma виступатимуть на фестивалі

Три роки тому українці вже насолоджувалися улюбленими піснями «Сплин»: в 2016 колектив також долучився до зірковому складу фестивалю Atlas Weekend і зібрав мало не рекордну кількість глядачів під сценою. За ці роки музиканти записали драйвовий альбом «Встречная полоса», зовсім недавно завершили тур на його підтримку і вже працюють над новим матеріалом.

Виступ «Сплин» стане завершальним на головній сцені в четвертий день фестивалю, 12 липня.

Atlas Weekend — 2019 пройде з 9 по 14 липня на ВДНГ у Києві. Серед вже оголошених учасників фестивалю — The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, Tom Walker, Michael Kiwanuka, Netta, Tom Odell, The Subways, Noisia, ATB, Our Last Night, Little Big, The Hardkiss та багато інших.

Не пропусти наймузичнішу подію року – Atlas Weekend – 2019! Квитки вже у продажу!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ