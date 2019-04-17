Наближається Atlas Weekend – 2019, грандіозна музична подія року! Де купити квитки? Якою буде програма фестивалю? Імена перших хедлайнерів уже відомі. А до фестивалю залишилося всього 83 дні. Що ще потрібно знати про Atlas Weekend в 2019 році? Розповість наш матеріал.

Ми повинні пишатися тим, що найбільший музичний фестиваль Європи проходить в Україні. Уже п’ятий рік поспіль PMK Event Agency запрошує до ВДНГ усіх охочих, щоб насолодитися літнім тижнем, сповненим музики, приємної атмосфери та незабутніх емоцій. А ім’я цієї події – Atlas Weekend.

Щоразу після закінчення фестивалю організатори оголошують продаж Early Bird квитків на наступний Atlas Weekend. І що ви думаєте? Вони розлітаються з неймовірною швидкістю. Адже ті, хто побували тут хоча б раз, знають: цей захід вартий того, щоб відвідувати його знову і знову.

Шість автономних сцен, величезний фудкорт, безліч фотозон, кемпінг та природа ВДНГ – ось, що пропонує Atlas Weekend – 2019. Десятки зірок світового рівня, топові артисти українського шоу-бізнесу тішитимуть відвідувачів фестивалю своїми оригінальними, неповторними виступами та вражаючими світловими шоу.

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Atlas Weekend – це цілий тиждень літа, де яскраве життя вирує в режимі нон-стоп. Якщо казати про масштабність фестивалю у цифрах, то тільки в 2018 році його відвідали 528 тисяч осіб. І це новий рекорд відвідуваності ВДНГ в рамках одного заходу.

Цього року Atlas Weekend обіцяє бути не менш вражаючим. Тисячі щасливчиків, які уже придбали квитки, чекають зустрічі із The Hardkiss, Нейромонахом Феофаном, Tom Odell, Chainsmokers, Little Big, Liam Gallagher, Black Eyed Peas тощо.

Не пропусти наймузичнішу подію року – Atlas Weekend – 2019! Квитки вже у продажу!