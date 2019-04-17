Приближается Atlas Weekend – 2019, грандиозное музыкальное событие года! Где купить билеты? Какой будет программа фестиваля? Имена первых хедлайнеров уже известны. А до фестиваля осталось всего 83 дня. Что еще нужно знать об Atlas Weekend в 2019 году? Расскажет наш материал.

Мы должны гордиться тем, что крупнейший музыкальный фестиваль Европы проходит в Украине. Уже пятый год подряд PMK Event Agency приглашает на ВДНГ всех желающих, чтобы насладиться летней неделей, наполненной музыкой, приятной атмосферой и незабываемыми эмоциями. А имя этому событию – Atlas Weekend.

Каждый раз после окончания фестиваля организаторы объявляют продажу Early Bird билетов на следующий Atlas Weekend. И что вы думаете? Они разлетаются с невероятной скоростью. Ведь те, кто побывали здесь хотя бы раз, знают: это мероприятие стоит того, чтобы посещать его снова и снова.

Шесть автономных сцен, огромный фудкорт, множество фотозон, кемпинг и природа ВДНГ – вот, что предлагает Atlas Weekend – 2019. Десятки звезд мирового уровня, топовые артисты украинского шоу-бизнеса будут радовать посетителей фестиваля своими оригинальными, неповторимыми выступлениями и впечатляющими мировыми шоу.

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Atlas Weekend – это целая неделя лета, где яркая жизнь бурлит в режиме нон-стоп. Если говорить о масштабности фестиваля в цифрах, то только в 2018 году его посетили 528 тысяч человек. И это новый рекорд по посещаемости ВДНГ в рамках одного мероприятия.

В этом году Atlas Weekend обещает быть не менее впечатляющим. Тысячи счастливчиков, которые уже приобрели билеты, ждут встречи с The Hardkiss, Нейромонахом Феофаном, Tom Odell, Chainsmokers, Little Big, Liam Gallagher, Black Eyed Peas и др.

Не пропусти самое музыкальное событие года – Atlas Weekend – 2019! Билеты уже в продаже!