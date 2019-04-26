Atlas Weekend 2019: Letay і Bahroma виступатимуть на фестивалі

Учасники українського Нацвідбору-2019 на Євробачення Letay і Bahroma виступатимуть на Atlas Weekend 2019. Нагадуємо, що даний фестиваль – це тиждень літа, де яскраве життя вирує в режимі нон-стоп. Зробити ці дні ще більш незабутніми допоможуть Letay та гурт Bahroma.

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Гарні новини для любителів української музики. На Atlas Weekend 2019 приїде учасник українського Нацвідбору-2019 на Євробачення – Letay. «Не питай, що буде завтра», – співав вокаліст Ілля на пісенному конкурсі, в червні ми знову почуємо його на фестивалі.

До українського Фредді Меркьюрі на Atlas Weekend 2019 приєднався ще один учасник Нацвідбору-2019 – гурт Bahroma. До слова, музиканти виступали на одній сцені з такими відомими групами: Good Charlotte, Hurts, Океан Ельзи. Їх пісні не можуть залишити байдужими нікого, і потрапляють у самісіньке серце кожному шанувальнику якісної української музики.

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Нагадуємо, що Atlas Weekend пройде жарким сонячним літом – з 9 по 14 липня.

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