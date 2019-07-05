Участники украинского Нацотбора-2019 на Евровидение выступят на Atlas Weekend 2019. Напоминаем, что этот фестиваль – самое долгожданное событие лета. Сделать эти дни еще более незабываемыми помогут Letay, Bahroma, YUKO, KHAYAT, LAUD, Ivan NAVI.

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Letay

Хорошие новости для любителей украинской музыки. На Atlas Weekend – 2019 выступит участник украинского Нацотбора-2019 на Евровидение Letay. ​​«Не питай, що буде завтра», – пел вокалист Илья на песенном конкурсе. В июле мы снова услышим его на фестивале.

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Bahroma

К украинскому Фредди Меркьюри на Atlas Weekend – 2019 присоединится еще один участник Нацотбора на Евровидение-2019 – группа Bahroma. К слову, музыканты выступали на одной сцене с такими известными группами: Good Charlotte, Hurts і «Океан Ельзи». Их песни не могут оставить равнодушными никого и попадают прямо в сердце каждому ценителю качественной украинской музыки.

YUKO

Самые яркие и запоминающиеся финалисты украинского Нацотбора-2019 YUKO споют на Atlas Weekend – 2019. Напоминаем, что музыканты Юлия Юрина и Стас Королев сочетают в своем творчестве фольклор и современную музыку. «Мы хотим расширить музыкальные вкусы зрителя, сделать свою музыку массовой, не изменяя своим принципам, говорить о важных вещах через свое творчество и делать окружающий нас мир лучше», – утверждают артисты.

KHAYAT

К ярким YUKO присоединился их музыкальный друг KHAYAT. Участник украинского Нацотбора на Евровидение-2019 изначально был для всех «темной лошадкой», но после его выхода на сцену все ясно поняли, насколько талантлив певец. Именно его голос и особенная манера исполнения помогают музыканту в творческой карьере. К слову, амбициозный украинский исполнитель сочетает в своих музыкальных творениях украинскую стилистику исполнения и современное звучание.

LAUD

На Atlas Weekend – 2019 выступит талантливый украинский певец и композитор LAUD. Музыкант считает, что в его творчестве трогает в первую очередь искренность исполнения: «Людей трогает в первую очередь искренность исполнения. Конечно, я слышал, что многие отмечают профессиональный вокал, уверенность и спокойствие на сцене. Но это не самое главное».

Ivan NAVI

На Atlas Weekend – 2019 выступит Ivan NAVI. Украинский певец исполняет песни в стиле поп и house, но чем будет радовать на концерте пока не известно. Он наверняка сможет зажечь сцену и порадовать поклонников хорошей качественной музыкой.

Напоминаем, что Atlas Weekend пройдет жарким солнечным летом – с 9 по 14 июля.

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