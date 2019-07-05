Учасники українського Нацвідбору-2019 на Євробачення виступатимуть на Atlas Weekend – 2019. Нагадуємо, що цей фестиваль – найбільш довгоочікувана подія літа. Зробити ці дні ще більш незабутніми допоможуть Letay, Bahroma, YUKO, KHAYAT, LAUD, Ivan NAVI.

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Letay

Гарні новини для любителів української музики. На Atlas Weekend – 2019 приїде учасник українського Нацвідбору-2019 на Євробачення – Letay. «Не питай, що буде завтра», – співав вокаліст Ілля на пісенному конкурсі. У липні ми знову почуємо його на фестивалі.

Bahroma

До українського Фредді Мерк’юрі на Atlas Weekend – 2019 долучився ще один учасник Нацвідбору-2019 – гурт Bahroma. До слова, музиканти виступали на одній сцені з такими відомими гуртами: Good Charlotte, Hurts, «Океан Ельзи». Їхні пісні не можуть залишити байдужими нікого і потрапляють у самісіньке серце кожному поціновувачу якісної української музики.

YUKO

Найяскравіші фіналісти українського Нацвідбору-2019 YUKO заспівають на Atlas Weekend – 2019. Нагадуємо, що музиканти Юлія Юріна та Стас Корольов поєднують у своїй творчості фольклор і сучасну музику. «Ми хочемо розширити музичні смаки глядача, зробити свою музику масовою, не зраджуючи своїм принципам, розповідати про важливі речі через свою творчість і робити навколишній світ кращим», – стверджують артисти.

KHAYAT

До яскравих YUKO долучиться їхній музичний друг KHAYAT. Учасник українського Нацвідбору на Євробачення-2019 спочатку був для всіх «темною конячкою», але після його виходу на сцену всі ясно зрозуміли, наскільки талановитий співак. Саме його голос та особлива манера виконання допомагають музикантові у творчій кар’єрі. До слова, амбітний український виконавець поєднує у своїх музичних творах українську стилістику виконання і сучасне звучання.

LAUD

На Atlas Weekend – 2019 виступить талановитий український співак і композитор LAUD. Музикант вважає, що в його творчості першочергово торкає щирість виконання: «Людей торкає щирість виконання. Звичайно, я чув, що багато прихильників відзначають професійний вокал, впевненість і спокій на сцені. Але це не найголовніше».

Ivan NAVI

На Atlas Weekend – 2019 виступить Ivan NAVI. Український співак виконує пісні в стилі поп і house, але чим він здивує на концерті наразі невідомо. Він точно зможе запалити сцену і порадувати шанувальників гарною якісною музикою.

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Нагадуємо, що Atlas Weekend пройде спекотним сонячним літом – з 9 по 14 липня.

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