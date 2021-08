Маленькі дітки віком від 1 до 7 років досить непосидючі й постійно хочуть щось робити. Аби урізноманітнити їхнє дозвілля, радимо внести у денний розпорядок кілька цікавих розвивальних занять, займатись якими легко можна в домашніх умовах. Психологи СТБ розповіли, в які ігри ви можете грати вдома, аби звеселити дитину та водночас розвинути її здібності.

Малеча віком від 1 до 7 років — надактивна і водночас схожа на пластилін: що хочеш, те й ліпи. Тож не варто зволікати з цим. У вас є шанс виліпити з вашого чада цікаву та інтелектуально розвинену дитину. Як? Ми дамо вам топ-10 цікавих підказок.

Ви можете разом написати оповідання. Аби надихнути дитину, розкажіть кілька веселих небилиць, використовуючи різні мультяшні картинки чи вигадані слова. Маля може швидко захопитися й не помітить, як саме почне щось вигадувати та додавати до розповіді.

Нічого так добре не розвиває, як творчість. Візьміть пластилін чи кольоровий папір і починайте створювати різні фігурки та аплікації. Можна зліпити, наприклад, ціле містечко, в якому живуть люди та звірята, а потім ними бавитися. Або, як варіант, вирізати сніжинки чи геометричні фігурки.

Вашій малечі точно сподобається, якщо ви разом збудуєте шалаш із покривал чи картонних коробок. А потім залізете всередину, наче ви на безлюдному острові чи кораблі освоюєте правила виживання.

Для розвитку також підійдуть і настільні ігри — шашки, карти, доміно чи пазли. Вони навчать дитину логічно мислити, а також потренують вміння гідно програвати у разі поразки.

Найулюбленіша гра дитинства — хованки. Вона дозволить не лише весело провести час, а й навчить дотримуватися правил. Також гра розвиває пам’ять та виховує дисциплінованість.

Ви можете побитися подушками. Це простимулює активність та рухливість. Крім цього, гра покликана розвинути швидкість реакції на так звану небезпеку.

Кухарські здібності добре проявляться в процесі спільного готування. Наприклад, ви можете разом із малечею спекти домашнє печиво чи пиріг. Підберіть разом рецепт і покажіть дитині крок за кроком, як правильно готувати ласощі. Не бійтесь довірити дитині інгредієнти. Нехай вона сама вчиться потроху щось самостійно робити.

У вік ІТ-технологій ви можете створити власний сімейний блог, в якому розповідатимете про родинні цінності та ділитиметесь важливими порадами та фото вашого дозвілля. Викладайте кумедні відео з дитиною та власними емоціями — хтозна, можливо, ви та ваша малеча станете крутими блогерами.

Розвивайте у вашої дитини доброту. Наприклад, зберіть речі та іграшки, якими малеча вже не грається, та віднесіть до благодійного фонду. Зробіть так, аби ініціатива поділитися речами йшла від самої дитини.

Також ви можете зробити щось на кшталт домашнього кінотеатру. Візьміть попкорн, напої, облаштуйте зручно місця для перегляду, виберіть разом фільм чи мультик — і вперед за позитивними емоціями!

